EH Bildu facilitará la aprobación de decreto de Fondos Europeos "a cambio" de aumentar la financiación en ayuntamientos

BILBAO, 28 (EUROPA PRESS)

Los cinco diputados de EH Bildu en el Congreso facilitarán la tramitación del Real Decreto sobre la gestión de los Fondos Europeos, "a cambio" de que el Gobierno aumente la financiación de los ayuntamientos y garantice que todo el proceso sea "transparente, accesible, auditable y participativo", según ha informado la formación abertzale.

La coalición soberanista ha destacado que este acuerdo permitirá "mejorar" la norma en la fase de enmiendas, en caso de que sea convalidada este jueves. "Estamos aquí para ser resolutivos, y no solo declamativos, para intentar aportar soluciones. Nosotros queremos ser resolutivos y queremos ser decisivos para mejorar la vida de la gente", ha explicado el diputado Oskar Matute.

El portavoz adjunto de EH Bildu en la Cámara baja ha asegurado que han logrado "el compromiso de las fuerzas que sostienen el Gobierno para que se modifique el Real Decreto en la fase de enmiendas en dos elementos fundamentales.

El primero de ellos, según ha indicado, supone que haya garantías "de transparencia y control para el seguimiento y ejecución de los proyectos con el objetivo de que sea auditable y se ajusten a los ejes del programa, como plantea la sociedad civil".

El segundo se traduce en el aumento de la financiación y dotación para los ayuntamientos, con el objetivo de que los consistorios "tengan mayores capacidades y recursos para poder construir economía real y tejido social".

Matute ha puesto en valor la necesidad de modificar el Real Decreto, al considerar que, durante este proceso, "ha faltado transparencia y cogobernanza, y ha sobrado opacidad".

El diputado de EH Bildu ha advertido de las condiciones y exigencias que ponga la UE a cambio de la recepción de los fondos europeos, y ha pedido "profundizar en la cogobernanza", al tiempo que ha destacado "el beneficio social" de los compromisos adoptados hoy por EH Bildu.

"Habrá quien diga en el independentismo solo consigue cosas para sí mismo y para su territorio. Pero lo que hoy hemos aquí demuestra que el independentismo no consigue cosas para sí mismo. No hay ayuntamiento del Estado español, sea del color que sea, que no pretenda tener más recursos para destinarlos a mejorar la vida de sus ciudadanos y ciudadanas", ha asegurado.

Según ha subrayado, tampoco "hay ninguna entidad de la sociedad civil organizada que no reclame más transparencia control y participación sobre los fondos europeos".