EH Bildu niega haber "echado tierra" sobre el 'caso Larrion' y asegura que incluso se "amplió" la denuncia contra ella

Lamenta que haya partidos a los que "les duele" que la coalición "siga teniendo a cero su casillero de casos de corrupción"

El coordinador de EH Bildu en Álava, Ibon San Saturnino, ha asegurado que la coalición en ningún momento ha tratado de "echar tierra" sobre el caso de Miren Larrion, la dimitida portavoz de esta formación en Vitoria investigada por abrir una cuenta corriente con la identificación de otra persona. De hecho, ha afirmado que la denuncia presentada por estos hechos contra la ya exconcejal "no solo no se ha retirado, sino que se ha ampliado".

San Saturnino ha asegurado, en una entrevista en Radio Vitoria recogida por Europa Press, que no tiene una explicación "racional" sobre el comportamiento de Larrion, quien ha reconocido haber empleado la documentación de una compañera de partido para abrir una cuenta corriente suplantando la identidad de esa persona, un modo de proceder que la exportavoz soberanista ha atribuido a su "difícil" situación personal.

El coordinador de EH Bildu en Álava ha afirmado que la coalición ha actuado con "responsabilidad" a la hora de gestionar una situación "muy complicada" que, según ha destacado, afecta a la esfera "personal" de Larrion y que ha desvinculado de toda dimensión política.

FUTURO CANDIDATO

San Saturnino, que ha afirmado que el grupo municipal de EH Bildu ya está "reconstituido" con Félix González como nuevo portavoz, ha anunciado que la coalición seguirá con la misma "estrategia política" en el Consistorio vitoriano. En todo caso, ha explicado que aún es pronto para "abrir el Melón" sobre si González será el cabeza de lista para las próximas elecciones municipales.

El coordinador territorial de EH Bildu ha reconocido que, con la salida de Larrion, se ha perdido "un activo importante" para la coalición, si bien ha manifestado que el de EH Bildu es un "proyecto colectivo".

"DESGASTAR" A EH BILDU

Respecto a la salida de Larrion, ha explicado que la decisión de que dimitiera fue fruto de una "reflexión compartida" entre la ya exportavoz y la propia coalición. San Saturnino ha lamentado que "todo el mundo" esté realizando "especulaciones" en torno a lo sucedido, con el fin de "desgastar" a EH Bildu.

En este sentido, ha subrayado que la formación "sacó a la luz" lo ocurrido desde "el primer momento". El dirigente soberanista ha censurado que haya quien, con el fin de perjudicar a su partido, haya "traspasado los límites de lo moralmente aceptable".

"Se pone en marcha una estrategia con la intención de perjudicar a EH Bildu, y en esa estrategia, se pone en la picota y se extiende la sombra de la duda sobre una persona que no es sino la víctima de todo esto". San Saturnino se ha referido, de esta forma, a ciertas informaciones, según las cuales, la miembro de EH Bildu cuya identificación usó Larrion para abrir una cuenta trató de retirar la denuncia cuando supo que la persona que había empleado su identidad era la exportavoz soberanista en Vitoria.

En este sentido, ha censurado que se pretenda dar a entender que hubo un intento de "cubrir o echar tierra" sobre lo ocurrido. "No es así, de ninguna de las maneras", ha manifestado. San Saturnino, que ha criticado las "filtraciones" sobre el caso, ha lamentado que se estén utilizando los poderes públicos "para enturbiar y ensuciar el nombre" de la persona que ha sido "víctima" de estos hechos, afirmando que "intentó retirar la denuncia".

El dirigente de EH Bildu ha explicado que lo que ocurrió es que esa persona, "en el momento que supo que quien le ha sustraído la documentación y le ha suplantado identidad" era Larrion, y sabiendo que la retirada de la denuncia por su parte no paralizaba las diligencias ya iniciadas, trató de retirar esa denuncia.

"ACTO HUMANO"

San Saturnino ha afirmado que se trató de un "acto humano" que "honra" a esa persona, que con su actitud trató de "no complicar aún más la situación" de una compañera, así como de preservar su propio "derecho al anonimato". No obstante, ha explicado que la Ertzaintza indicó a esta persona que en esa fase del procedimiento, la denuncia no se podía retirar.

Además --según ha añadido-- la Policía autonómica informó a la víctima sobre "otra serie de hechos" de los que ella no tenía constancia. De esa forma, según ha explicado, finalmente esta persona "sale de comisaría no solo no habiendo retirado la denuncia, sino habiéndola ampliado".

San Saturnino, que ha criticado las "filtraciones" del Departamento de Seguridad y el uso de este caso por parte del alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran, ha denunciado que "parece que a ciertas formaciones políticas les duele que EH Bildu siga teniendo a cero su casillero de casos de corrupción", tras lo que ha insistido en circunscribir lo ocurrido con Larrion a la esfera "persona" de la exportavoz municipal de la coalición en Vitoria.