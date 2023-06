EH Bildu no permitirá "ni un paso atrás" en los derechos del colectivo LGBTIQ+ y muestra su compromiso frente al "odio"

SAN SEBASTIÁN, 28 (EUROPA PRESS)

EH Bildu ha advertido de que no permitirá "ni un paso atrás" en los derechos y libertades del colectivo LGBTIQ+ y ha mostrado su compromiso "frente al odio y el retroceso en derechos promulgado por las derechas". Además, la coalición soberanista se ha reivindicado como "garante de los derechos y las libertades de todas las personas".

La cabeza de lista de EH Bildu al Congreso por Navarra, Bel Pozueta, ha realizado estas afirmaciones en Errenteria (Gipuzkoa), acompañada de otros representantes de la coalición, concidiendo con el día en el que "reivindicamos los derechos de las personas y la lucha del movimiento LGTBI".

Además, en el municipio guipuzcoano, han querido tener un especial recuerdo para los activistas Mikel Martin y Francis. "Mikel, referente de lucha y Francis, víctima del odio hacia la comunidad LGBTI y la constatación de tanto sufrimiento y violencia padecida", ha señalado.

Pozueta ha lamentado que el colectivo continúa padeciendo esta "violencia y sufrimiento", tal y como demuestran "las numerosas noticias sobre agresiones diarias". Por ello, ha advertido de que EH Bildu no va a admitir no va a permitir "ni un paso atrás". "Y este no es un simple lema. Es una acción y posición política clara", ha recalcado.

La candidata abertzale ha incidido en que EH Bildu trabaja por ello "incansablemente desde las calles" y en aquellas instituciones donde está presente. "Lo hacemos en los ayuntamientos donde gobernamos, parlamentos y también en el Congreso y el Senado en Madrid. Hoy aquí reafirmamos nuestro compromiso por trabajar en esa dirección", ha afirmado.

Bel Pozueta ha subrayado, de este modo, el "compromiso frente al odio y el retroceso en derechos promulgado por las derechas, odio y retroceso que combatimos y combatiremos", al tiempo que ha reivindicado que EH Bildu "es y será garante de los derechos y las libertades de todas las personas".

"Nuestro compromiso en construir políticas públicas integrales y sólidas, en desarrollar servicios basados en la perspectiva feminista y LGTBI, y en abrir vías para establecer mecanismos de protección colectiva. Al mismo tiempo, trabajaremos para establecer cauces de decisión compartida para consolidar el puente y la colaboración entre el movimiento LGBTIQ+ y las instituciones, porque frente al odio, cada una desde su ámbito, seguiremos construyendo. Más leyes, más recursos, más espacio", ha sostenido.

Asimismo, ha asegurado que EH Bildu seguirá trabajando para "reconocer el papel y la historia" del movimiento LGBTIQ+ en el país, ya que es "gracias a éste, a todas las personas que durante décadas han seguido luchando por todos los derechos para todas las personas, hemos podido avanzar hasta el día de hoy".

Finalmente, ha hecho un llamamiento a participar en las iniciativas y movilizaciones que se han organizado en torno al 28 de Junio para "decir alto y claro que en Euskal Herria el odio, la homofobia, la lesbofobia, la transfobia o cualquier tipo de discriminación por cuestión de género u orientación sexual no tienen cabida".