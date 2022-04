EH Bildu pide al Gobierno de Sánchez que "tome cartas en el asunto" del "espionaje masivo" a independentistas

BILBAO, 21 (EUROPA PRESS)

La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha pedido al Gobierno de Pedro Sánchez que "tome cartas en el asunto" del "espionaje masivo" a dirigentes independentistas vascos y catalanes a través del programa Pegasus, que una comisión independiente investigue la trama y que se depuren responsabilidades.

Aizpurua, en declaraciones posteriores a la reunión que ha mantenido este jueves por la mañana con el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha señalado que hacen el mismo análisis de los supuestos casos de espionaje, cuya "gravedad es de mucho impacto, de mucho alcance", y no se puede "ningunear ni minusvalorar, tal como está haciendo el Gobierno español".

"Estamos de acuerdo en que tiene que haber una investigación independiente. Es necesaria también una comisión de investigación que, además, depure responsabilidades en esta cuestión, que no puede quedar a un lado como parece que quiere hacer el Gobierno", ha apuntado.

Tras criticar la respuesta del Ejecutivo de Pedro Sánchez ante "este espionaje masivo a tantas personas" porque "no es de recibo", ha precisado que se está ante un caso en Europa "como no se ha dado en otros Estados", y ha reclamado al Ejecutivo que "tome cartas en el asunto". "Tiene que tomárselo en serio porque es de muchísima gravedad y esto no puede quedar así", ha indicado.

A su juicio, el hecho de que el Gobierno del Estado no quiera tomarse como algo "real" esta trama y no adopte decisiones al respecto puede tener "sus consecuencias". No obstante, cree que todavía está a tiempo y espera que en unos días cambie su posición porque "esto en Europa es inadmisible". "Hay una comisión abierta en Europa (sobre el programa espía Pegasus) y aquí no la van a hacer", ha señalado.