EH Bildu propone a su militancia apoyar los PGE y celebra el jueves asamblea extraordinaria para ratificarlo

Otegi desvincula su apoyo del acercamiento de presos de ETA y rechaza "polémicas estériles con quienes buscan el barro", en alusión a PNV

SAN SEBASTIÁN, 23 (EUROPA PRESS)

EH Bildu ha propuesto a su militancia que sus diputados en el Congreso apoyen el proyecto de Presupuestos Generales del Estado y ha convocado asamblea extraordinaria para el próximo jueves para ratificar o no esta decisión, que ha desvinculado del acercamiento de los presos de ETA. Tras asegurar que su pretensión es "defender los derechos de la gente" y evitar que "la derechona gobierne", ha rechazado entrar en "polémicas estériles con quienes buscan el barro", en alusión a las críticas del PNV.

En rueda de prensa calebrada tras la reunión de la mesa política de la coalición celebrada este lunes en San Sebastián, su coordinador general, Arnaldo Otegi, ha dado a conocer la postura de su formación respecto al debate presupuestario.

"EH Bildu tiene una posición coherente y una línea coherente siempre", ha defendido, para señalar que también la transparencia es "seña de identidad de la izquierda soberanista vasca". "EH Bildu dice lo que hace y hace lo que dice", ha subrayado.

Además, ha aplaudido que eso es algo que incluso sus adversarios políticos "han reconocido" en el Congreso de los Diputados. "Cuando EH Bildu dice no es no y cuando dice sí es sí, no hay piropo político mejor. EH Bildu tiene palabra", ha incidido, para añadir que eso es algo que también saben sus votantes.

Otegi ha destacado que EH Bildu está en la Cámara baja para "parar a la derecha fascista, a la derecha autoritaria y para ganar derechos" para el pueblo vasco. Así, ha afirmado que desarrollan la negociaicón presupuestaria "en el marco de los derechos". "El hilo conductor de nuestra línea política en Presupuestos es ganar derechos para la gente", ha reiterado.

Para el líder del partido abertzale, eso es lo que están haciendo "parar a la derecha e intentar ganar derechos para la gente". Así, ha recordado que la coalición soberanista forma parte "del bloque que expulsó al PP del Gobierno de España", de la moción de censura al expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y del "bloque que posibilitó la investidura de Pedro Sánchez y el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos", porque "había que parar a la derecha y abrir una ventana a la oportunidad".

A su juicio, "hay que mantener abierta esa ventana de oportunidad" para la "democratización" del Estado, "si fuera posible", y porque así se para "a la derecha" y se logran "derechos para la gente". Es por ello que EH Bildu ha decidido "dar voz" a su militancia y convocarle a una asamblea nacional extraordinaria este jueves a las seis y media para que "ratifique o rectifique" el voto "favorable" de los diputados de EH Bildu en el Congreso a los Presupuestos Generales del Estado.

PRESOS

Preguntado sobre si el apoyo de EH Bildu a las cuentas estatales estaría condicionado a un acercamiento de los presos de ETA, Otegi ha asegurado que eso "no tiene ningún viso que ver con la realidad".

Además, ha reflexionado sobre el hecho de que, cuando se habla acercamiento de presos, se parte de la "premisa de que alguien decidió que hubiera alejamiento, algo contrario a la legislación penitenciaria". Por ello, ha opinado que el acercamiento de estos reclusos es "simplemente la aplicación de la legalidad", lo cual "no es objeto de acuerdo, es cumplir lo que la ley dice".

Finalmente, respecto a las críticas del PNV a la relación de EH Bildu con el Ejecutivo central, Otegi ha reiterado que la coalición soberanista está "para defender los derechos de la gente y evitar que la derechona gobierne" y para "hacer lo que dice a la gente", por ello ha rechazado entrar "en polémicas estériles con quienes están buscando el barro en vez de buscar derechos para la gente".