EH Bildu ve "receptividad" en el Gobierno, pero advierte que no tiene su voto a los PGE "asegurado"

BILBAO, 24 (EUROPA PRESS)

La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha afirmado que su grupo ha decidido "no obstaculizar" la tramitación de los presupuestos generales del Estado (PGE) tras percibir "receptividad" en el Gobierno de Pedro Sánchez, si bien ha precisado que no supone que tenga su "voto asegurado". Asimismo, ha dicho que la política penitenciaria "no está en la negociación presupuestaria".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, la diputada de EH Bildu ha explicado que su grupo ha decidido no presentar enmienda a la totalidad al proyecto de PGE ya que ha percibido "voluntad de negociar, de llegar a acuerdos" por parte del Gobierno.

De este modo, ha afirmado que se ha dado una "buena" receptividad a los planteamientos que ha realizado, y que empezarán a negociar "desde hoy mismo", lo que "allana el camino" y, por ello, EH Bildu ha optado por "no obstaculizar el trámite presupuestario". En todo caso, ha precisado que eso no quiere decir que tengan su "voto asegurado".

"Lo veremos. En principio la receptividad es buena e iremos viendo en estos días", ha señalado Mertxe Aizpuru, que ha explicado que, para lograr el voto a favor de la coalición soberanista, se deberían recoger "unos avances más en lo que la sociedad necesita" en los actuales momentos.

A su entender, se debería "poner el acento" en la "protección" de la ciudadanía porque "la crisis que viene está ya" y se nota "en los bolsillos de todos". De este modo, ha planteado que hay "muchísimo espacio para poder trabajar" en medidas que "redunden en el escudo social", para poner en marcha de nuevo iniciativas que decaigan o "ampliarlas más".

Para la diputada vasca, "es de sentido común pensar que en esta situación en la que todo el mundo prevé que la crisis se va a agudizar más se necesitan medias de protección social para garantizar que nadie se quede atrás".

En todo caso, ha asegurado que EH Bildu es "práctica" y reconoce que "hay cosas que no se pueden modificar" porque los presupuestos vienen determinados por "paredes que no se pueden mover" en inversiones como el TAV, al que se destina "muchísimo dinero". Por ello, ha señalado que lo que se puede hacer es "equilibrar la balanza de alguna forma" y que haya "cuestiones que mejoren" las cuentas.

POLÍTICA PENITENCIARIA

Tras valorar que EH Bildu ha conseguido "bastantes cosas en el tema social" en esta legislatura, ha asegurado que la política penitenciaria "no está en la negociación presupuestaria".

Aizpurua ha realizado "una valoración relativamente positiva" de la actual política penitenciaria y, en este sentido, ha lamentado que haya que hacer "un caballo de batalla" de cuestiones que "se tenían que hacer desde un punto de vista lógico, razonable y sin ninguna objeción más, es decir, cumplir la legalidad, que es lo único que se está haciendo en estos momentos".

En todo caso, ha destacado que "poco a poco se está dando cauce a esos derechos que tienen los familiares de los presos y los propios presos", si bien ha señalado que la política "de venganza" todavía tienen "sus resortes".

Finalmente, ha reiterado que a EH Bildu le interesa que Pedro Sánchez acabe la legislatura porque "la opción que se abre es peor". "Es así de simple", ha manifestado. Aunque ha valorado que se está "aprovechando" la "ventana de oportunidad" abierta con el gobierno de coalición, ha augurado que, en lo que queda de mandato, las campañas electorales van a "viciar el debate".