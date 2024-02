La Ejecutiva del PSOE exige a Ábalos entregar ya su acta y plantea que Congreso investigue compra de mascarillas

Peña se muestra convencida de que el exministro actuará "en consecuencia por este bien mayor, que es el PSOE"

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

La Comisión Ejecutiva Federal del PSOE ha decidido este lunes "por unanimidad" solicitar al exministro José Luis Ábalos que en un plazo de 24 horas entregue su acta de diputado a raíz de las informaciones sobre el llamado 'caso Koldo' relativo a la presunta trama de corrupción en la compra de mascarillas en plena pandemia. Además, ha propuesto crear una comisión de investigación en el Congreso sobre la compra de material sanitario durante el Covid.

Así lo ha anunciado en una rueda de prensa en la sede del PSOE la portavoz de la formación, Esther Peña, que ha señalado que han decidido pedirle su acta aunque "no está investigado ni señalado ni imputado ni su nombre figura en la investigación".

"No nos erigimos en jueces, no somos fiscales, no juzgamos. Pero, a pesar de todo, la Ejecutiva Federal considera que sí existe una responsabilidad política", ha dicho, para añadir que el PSOE espera que esa entrega del acta por parte de Ábalos "se produzca en las próximas 24 horas" y así se lo han "comunicado".

ESTÁ CONVENCIDA DE QUE ÁBALOS "ACTUARÁ EN CONSECUENCIA"

Peña se ha mostrado convencida de que Ábalos actuará "en consecuencia por este bien mayor, que es el Partido Socialista" y "el resultado en las próximas horas será positivo para la organización y para el propio" exministro.

No ha aclarado sin embargo quién le ha trasladado a Ábalos esta decisión aunque ha señalado que "varias personas" han hablado con él en los últimos días. Remarca que la entrega del acta es una decisión que tiene que tomar él, "fruto de una reflexión personal" y se ha mostrado totalmente convencida de que hará "lo mejor para el Partido Socialista".

En esta misma línea, indica que la decisión acaba de producirse y se estaba trasladando a Ábalos al tiempo que se producía la rueda de prensa en la sede del partido en la calle Ferraz. Por tanto todavía no saben qué posición adoptará el también exsecretario de Organización del PSOE y será "dentro de 24 horas" cuando puedan analizarla.

OTROS IMPLICADOS

"Culpa no tiene quien hace lo que debe", ha señalado la portavoz después de que este fin de semana Ábalos se resistiera a dejar su acta de diputado al sostener que no había hecho nada y su nombre no figura en ninguna causa judicial.

En esta misma línea, Esther Peña ha señalado que Ábalos "es el mejor ejemplo de la ortodoxia de partido, del puro respeto a lo que es la historia de este partido" y por eso no tiene ninguna duda de que actuará "en consecuencia".

Además, al ser interrogada sobre si el PSOE contempla decisiones similares con otros cargos socialistas relacionados con este caso, ha remarcado que la decisión tomada por la Comisión Ejecutiva se refiere únicamente al extitular del Ministerio de Transportes.

La portavoz socialista ha sido interrogada en este sentido, dado que la investigación señala que hubo compras de mascarillas a la empresa de la trama desde el Ministerio del Interior, y los gobiernos autonómicos de Baleares y Canarias, entonces presididos por la actual presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Victor Torres.

Además, la empresa que está bajo sospecha fue incluida por el Ministerio de Sanidad, liderado entonces por Salvador Illa, en un listado para una gran contrato de compra centralizada de material sanitario.

La portavoz del PSOE ha reiterado que el asesor de Ábalos que fue detenido la semana pasada, Koldo García Izaguirre no era militante del PSOE en ese momento y por tanto no pudo ser expulsado. Sí militaba su mujer, Patricia Úriz, a quien se dio de baja "de manera inmediata" en cuanto se conocieron los hechos", ha subrayado.

EQUIPARA EL CASO KOLDO CON EL DEL HERMANO DE AYUSO

Además, Peña ha indicado que de "manera inmediata" el PSOE va a registrar en el Congreso "una comisión de investigación para analizar la compra de material sanitario desde las Administraciones Públicas en la época de la pandemia del coronavirus".

Según ha explicado, "la primera tarea que ocupará a esta comisión de investigación será el caso que afecta a un supuesto cobro de comisiones por parte de un exasesor del Ministerio de Transportes y el pago de las mismas por varios empresarios", en alusión a Koldo García.

Sin embargo, fuentes socialistas apuntan que después de tratar ese caso hay otros en los que faltan cosas por saber, en referencia al del hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Este fue denunciado por un caso similar, cobro de comisiones ilegales en la compra de mascarillas durante la pandemia, pero el asunto fue archivado por la Fiscalía.

Así, ha insistido en que al PSOE le "abochorna" todo lo conocido hasta el momento "y me da igual el caso del comisionista Ayuso que la cuestión de Koldo García".

"Es absolutamente asqueroso todo lo relacionado con ese momento en el que algunos, ante unas situaciones de dificultad como las que vivimos, parece que se pudieron lucrar", ha indicado. Por tanto considera que la comisión de investigación tiene sentido y reprocha al PP que no propusiera una comisión similar en el caso que afectaba al hermano de Ayuso.

NO SON "IGUALES" QUE EL PP

Peña ha indicado que el PSOE "se rige por tres principios muy claros en todo lo que concierne a la corrupción política": "la justicia, transparencia absoluta y asunción de responsabilidades". Dicho esto, ha recalcado que no son "iguales" y "ante un posible caso de corrupción" su partido da "la cara" y asume "responsabilidades, muy por encima de las judiciales, por el bien de la política y por el bien de las instituciones".

"Por tanto, personalmente orgullosa de un partido que es capaz de poner por delante todo lo que tiene para acabar con la sinvergonzonería de algunos y la inacción de otros, como el Partido Popular, que nunca toma medidas", ha aseverado Peña.

Asimismo ha asegurado que el PSOE está a disposición del juez de instrucción, de la Fiscalía, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para facilitar cualquier actuación y conocer todo lo que ha pasado. "Las puertas de esta sede pagada con el sudor y cuotas de cientos de miles de afiliados estarán abiertas de par en par", ha indicado, aprovechando para lanzar un dardo contra PP.

Finalmente ha indicado que los ciudadanos merecen la verdad y en el PSOE "no caben los corruptos" porque "un corrupto defrauda la confianza de millones de votantes que han confiado en el PSOE".