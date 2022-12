La Ejecutiva de UPN propone por unanimidad concurrir en solitario a las elecciones: "Sumamos más por separado"

PAMPLONA, 12 (EUROPA PRESS)

El presidente de UPN, Javier Esparza, ha anunciado que la Ejecutiva de la formación regionalista ha aprobado este lunes por unanimidad proponer al Consejo Político, que se celebrará este sábado, concurrir en solitario a las próximas elecciones municipales y forales de 2023 porque "las encuestas dicen" que esta vez suman "más apoyos yendo por separado que juntos". De esta forma, si el Consejo Político ratifica esta decisión, no se reeditará la coalición Navarra Suma entre UPN, PP y Cs.

En una rueda de prensa en la que también han estado presentes los miembros de la Ejecutiva, como el alcalde de Pamplona y vicepresidente de UPN, Enrique Maya, o el expresidente Miguel Sanz, Esparza ha explicado que ir en solitario "da más apoyo social, más alternativas y opciones para gobernar Navarra y que EH Bildu no decida nada".

"Las encuestas de las que disponemos nos dicen que esta vez sumamos más apoyos yendo por separado que yendo juntos, y nos dicen, por tanto, que ir separados es lo que más opciones nos da para conseguir nuestro objetivo, que es volver a liderar Navarra y que EH Bildu no mande en esta tierra, que no decida, que no tome decisiones y que no marque el futuro de los navarros", ha subrayado.

"Ir solos nos permite facilitar el voto a miles de simpatizantes socialistas moderados que no quieren más aventuras con el independentismo vasco, que no quieren acuerdos con EH Bildu, que se avergüenzan de los acuerdos que están alcanzando tanto Pedro Sánchez como María Chivite con EH Bildu y que, en el caso de Navarra, se sienten engañados por el PSN y sus pactos con Bildu", ha indicado. Por el contrario, ha añadido que "yendo de nuevo en coalición con PP y Cs" se favorece al PSN y a EH Bildu.

"Esta es una decisión que teníamos que tomar, y que teníamos que tomar una vez que el PP decidió, de forma unilateral el pasado mes de agosto, poner fin a la coalición Navarra Suma, con la que nos presentamos a las últimas elecciones generales, forales y municipales, algo que conocimos a través de los medios de comunicación. En aquel momento, el PP argumentó que la justificación tenía que ver con que sus siglas tenían que encontrarse en las papeletas, algo que se sigue manteniendo en la actualidad, y dijo también que iba a aglutinar el centro derecha en Navarra, cuando de todos es conocido que el centro derecha en Navarra se aglutina en torno a UPN", ha indicado.

Por otro lado, ha añadido que Ciudadanos "está atravesando un momento tremendamente complicado y todo apunta a que no va a ser capaz de recuperar la fuerza que tuvo en su momento".

Tras asegurar que UPN siempre ha mantenido "la misma posición", Esparza ha apuntado que la formación regionalista "toma sus propias decisiones, sin que nadie le marque los tiempos ni le señale el camino", y siempre "pensando en lo mejor para Navarra". "Y lo mejor para Navarra, no tengo ninguna duda, es que el Partido Socialista deje este Gobierno, que EH Bildu deje de tomar decisiones en esta tierra y deje de ser quien tiene la llave y lleva realizando las políticas importantes en Navarra los últimos 8 años", ha remarcado.

NA+, UNA APUESTA "ADECUADA" EN "SU MOMENTO"

Tras asegurar que "en UPN somos muy poco sospechosos de no querer la unidad del centro derecha si es lo mejor para Navarra", Esparza ha añadido que "en su momento defendí y trabajé con discreción para crear Navarra Suma, porque entonces era lo mejor para Navarra". A su juicio, UPN "se comportó en ese momento con una tremenda generosidad, dimos representación a Cs y PP por encima de lo que les hubiera correspondido en las encuestas". "Renunciamos a nuestras siglas, la sigla líder en Navarra en estos últimos 40 años y fuimos ejemplo para muchas comunidades", ha subrayado, tras considerar que NA+ "fue una apuesta adecuada en ese momento".

Sin embargo, ha apuntado que "cuatro años después, el contexto político es otro", y "la realidad es que UPN es la única alternativa real a un Gobierno sin EH Bildu en Navarra". "Tomamos la decisión desde la responsabilidad de ser el principal partido de Navarra, con mucha diferencia respecto a otros. Aspiramos a tener el apoyo social suficiente, mayoritario, necesario, para gobernar Navarra", ha añadido Esparza, que ha apuntado que "no vamos a perder ninguna alcaldía relevante por esta decisión".

LAS GENERALES, POR EL MOMENTO AL MARGEN DE ESTA DECISIÓN

En respuesta a los medios de comunicación, ha señalado que esta decisión únicamente concierne a las elecciones forales y municipales, ya que de las generales no se ha hablado. Sin embargo, ha adelantado que "nosotros aspiramos a que Feijóo gobierne este país y contará con el apoyo de UPN para hacerlo".

También ha asegurado que "no queremos ningún acuerdo con el PSN, que ha cruzado todas las rayas", pero que "si quieren volver a la centralidad, a la moderación, al sentido común, a pensar en los ciudadanos y no en el sillón y en el poder, en ese escenario, sí será posible hablar y alcanzar acuerdos, en otro escenario, lo doy por cerrado".

Tras afirmar que "somos conscientes de que tomando esta decisión posiblemente vamos a recibir más apoyo de los ciudadanos", ha considerado que "la sociedad navarra está cansada de cuatripartitos y pentapartitos que lo que son es Gobiernos más caros, que responden a las necesidades de los partidos políticos".

Esparza ha querido "agradecer el apoyo incondicional de esta dirección en un momento como este, que es difícil, no es una decisión fácil", y que el partido la adopta "desde la responsabilidad y pensando que es lo mejor para Navarra".

También en respuesta a los periodistas sobre si desde agosto se ha producido algún tipo de contacto o negociación con el PP, Esparza ha afirmado que es muy difícil hablar con el Partido Popular". "Ha habido momentos en que hemos querido ponernos en contacto y no ha sido posible", ha dicho.