Ejecutivos de la industria española defienden la inversión en digitalización para no quedarse fuera

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

Una quincena de altos ejecutivos de la industria española han debatido este jueves sobre tecnología en el evento online organizado por la compañía Nunsys, en el que coincidieron en la necesidad de invertir en digitalización para no quedarse fuera del mercado.

Durante el encuentro, los directivos participantes también se han mostrado preocupados por la crisis provocada por la pandemia del Covid-19, pero han instado a "no quedarse parados" ante esta situación de incertidumbre.

En su afán por colaborar en la recuperación económica del mercado a través de la tecnología, Nunsys ha celebrado su primer 'Nunsys Day Virtual Experience', un programa de macro eventos online que reúne a empresas, fabricantes de tecnología, entidades y administraciones públicas para compartir y aprender sobre los últimos avances en soluciones tecnológicas de vanguardia.

La ponencia inaugural corrió a cargo de David Pozo, director de Digital Industries y consejero delegado de Process Automation de Siemens, multinacional que lleva más de dos décadas apostando por la digitalización industrial consiguiendo "simular procesos o productos físicos en el mundo virtual para optimizar y garantizar la máxima calidad".

MÁS DE 300 PROFESIONALES CONECTADOS

Más de 300 profesionales asistieron al evento, bajo la batuta de Roberto Milán, director de Transformación Digital e Industria de Nunsys, en el que ejecutivos pertenecientes a compañías industriales referentes en su sector explicaron sus estrategias de transformación digital y los beneficios que les han reportado.

Diversas compañías industriales quisieron participar compartiendo sus experiencias. Néstor Rodríguez, Continuous Improvement Manager de NSG Pilkington, detalló cómo la visión artificial ha mejorado la rentabilidad de su producción de vidrios para automoción gracias a la "detección temprana de errores de fabricación durante el propio proceso productivo".

La puesta en valor del dato centró la intervención de Jesús Fernández, director de Desarrollo Corporativo y Transformación Digital en Fagor Ederlan, quien afirmó que "una empresa digital debe ser sinónimo de una empresa data driven".

Mientras tanto, Ricardo García, director de Operational Excellence de Renault-Nissan Consulting, incidía en que la implementación de estas tecnologías debe estar "alineada con las capacidades de los trabajadores y ser específica para el área en que se desempeñan".

El carácter indispensable de algunos de los servicios que presta la industria para el bienestar social, hace que la ciberseguridad también sea vital para evitar vulnerabilidades en la Seguridad de Infraestructuras Críticas (ICS) "al tratarse en muchos casos de activos vulnerables, con sistemas operativos anticuados que carecen de seguridad incorporada", advertía Sergio Romaniega, Channel Security Engineer de Check Point.

Por su parte, Rafael Aldana, jefe de proyecto de Transformación Digital de Incarlopsa, destacó la necesidad de contar con "el análisis de una consultora externa frente a la visión sesgada que cada compañía pueda tener de nuestra propia casa".

TECNOLOGÍA EN EL ÁREA DE OPERACIONES

La agenda del evento incluyó la celebración de dos mesas redondas. Bajo el título 'El proceso de Digitalización en el área de Operaciones', la primera de ellas estuvo moderada por Marta Fajardo, directora del programa 'A Golpe de Bit' de RNE. Ante el desafío tecnológico que ha supuesto la crisis sanitaria, José Cipriano Tejedor, Plant Manager de Cerealto Siro Foods, reconoció que "este ha sido el momento de los valientes: o das el paso de invertir en digitalización, o te quedas fuera del mercado".

Aunque reconoció que "sin la tecnología, no habría sido posible que las fábricas continuaran trabajando durante estos pasados meses", para Alberto España, Chief Digital Officer de Grupo Segura, la clave de la revolución que supone esta transformación digital de las empresas "no es la tecnología en sí, sino la capacidad de adoptarla y el uso que las personas hagan de ella, porque el componente humano es insustituible". A esta misma realidad se refería Ramón Debón, gerente de Operaciones de Colorker, con el concepto de "sincronizar velocidades" entre la capacidad tecnológica de los procesos y de las personas.

Por último, la seguridad es el tema que preocupa a Acotral, compañía logística con una plantilla de 3.600 personas y 2.600 vehículos para el transporte de mercancías en turnos 24/7, que ha desplegado recientemente un ambicioso proyecto de ciberseguridad "que evite cualquier parada provocada por brechas o ciberataques", explicó Emilio Arenas, Chief Information Officer de la compañía.

LOS CEOs FRENTE A LA DIGITALIZACIÓN

El segundo panel, moderado por Sergio Alonso, Editor Jefe de Nuevas Tecnologías de Europa Press, estuvo dedicado a la figura del CEO como clave de la Transformación Digital. "Los CEOs debemos dar ejemplo en el proceso de transformación digital", afirmaba con rotundidad Rafael Juan, CEO de Vicky Foods. "Debemos favorecer la cultura del cambio con la máxima rapidez, en nuestro caso poniendo el foco en el consumidor", apostilló.

José Luís Herrero, Managing Director de Gamesa Energy Transmissions, apuntó a la competitividad como "el elemento tractor, no sólo de la digitalización, sino de la innovación". Herrero opinó que estado de la industria española no tiene nada que envidiar a otros países en lo que respecta a las infraestructuras, aunque no así en lo referente al ecosistema: "Tenemos buenos implantadores pero hay escasez de productos propios, lo que supone al mismo tiempo una gran oportunidad", que debería ser aprovechada por el talento que emerge de las facultades y carreras técnicas.

"La sinergia entre empresa y universidad es muy positiva, porque cuesta encontrar perfiles preparados", opinaba Aurelio Tornero, director general de Fabricación de RNB. El laboratorio cosmético, que utiliza Big Data a través de la sensorización o la Visión Artificial para sus controles de calidad, ve indispensable revalorizar el talento interno para que el enfoque sea: "la tecnología viene a ayudarnos, no a reemplazarnos". Rafael Tomás, CEO de Istobal, secundaba esta idea al afirmar que "se debe enseñar a las plantillas a usar bien la tecnología para que obtengan todo lo que puede aportar a la empresa".