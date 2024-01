Elcano recomienda al Gobierno buenas relaciones con Iberoamérica al margen de la ideología de sus gobiernos

Propone una estrategia clara antes las alternancias de gobierno y una "actitud decidida" de los partidos políticos con sus afines

El Gobierno debería intentar mantener buenas relaciones con los distintos países de Iberoamérica al margen de la ideología de sus gobernantes teniendo en cuenta la polarización y la fragmentación política que vive la región, donde el oficialismo viene siendo derrotado en buena parte de los países en los que se han venido celebrando elecciones.

Esa es la recomendación que hace el Real Instituto en su último informe 'España en el mundo en 2024: perspectivas y desafíos', en el que incide en que "el papel de España en América Latina estará condicionado por el momento político, electoral y económico" en los próximos meses.

La región tiene por delante un calendario electoral cargado con seis procesos presidenciales que comenzarán en El Salvador y concluirán con Venezuela. En los últimos años, la tendencia ha sido a un "castigo a los oficialismos, alimentado por la frustración de expectativas, sin olvidar la polarización y fragmentación políticas".

Por ello, según el 'think-tank', desde el Ejecutivo "se debería implementar una clara estrategia ante las alternancias en el gobierno" y dado que "la combinación de estos procesos termina afectando las relaciones regionales y bilaterales con España, será conveniente mantener buenos vínculos con los gobiernos latinoamericanos independientemente de su ideología, con el sólo límite marcado por elrespeto a las normas democráticas y los Derechos Humanos".

Elcano presenta en su informe una realidad política en Iberoamérica "claramente fragmentada". Así, por un lado sitúa a los "gobiernos 'progresistas', que van desde los autoritarismos tradicionales (Cuba, Nicaragua y Venezuela), hasta aquellos de la llamada 'nueva izquierda' (Chile y Colombia), pasando por un conjunto desigual, que incluye Bolivia, Honduras, México y el centro izquierda de Brasil".

Del otro lado se sitúan "los gobiernos de derecha o centro derecha, que también ocupan un amplio espectro y plantean desafíos desiguales", entre los que caben "desde el autoritarismo populista de El Salvador hasta administraciones más democráticas (Paraguay o Ecuador) y democracias plenas como Uruguay".

En ambos grupos, incide el documento consultado por Europa Press, "hay tendencias más o menos autoritarias y otras más o menos populistas".

INFLUENCIA DE LA IDEOLOGÍA

Así las cosas, el 'think-tank' llama la atención sobre el hecho de que "si bien la doctrina española es tener buenas relaciones con todos los gobiernos, independientemente de su orientación política, ésta influye cada vez más en las relaciones bilaterales".

Por ello, considera que "cualquier esfuerzo por anticipar los problemas futuros y esbozar respuestas y soluciones terminará siendo positivo".

Elcano reivindica que "España debe seguir siendo un actor relevante en el apoyo a las democracias que atraviesan crisis de gobernabilidad, especialmente en América Central y el Caribe, retomando el papel desempeñado en las décadas de los 80 y 90".

Para ello, sostiene que "habría que impulsar una actitud más decidida y continuada de los partidos políticos españoles en América Latina con fuerzas partidarias y grupos afines". "Esto implica prestar mayor atención a los próximos procesos electorales y potenciar la relación con los nuevos gobiernos electos", añade.

Asimismo, considera que "sería importante planificar con tiempo la asistencia a las diferentes tomas de posesión de Felipe VI". El Rey es quien normalmente asiste a las inauguraciones de todos los mandatarios ibereoamericanos, una tradición que instauró en 1996 cuando aún era Príncipe de Asturias. El monarca no ha asistido en contadas ocasiones y por regla general suele hacerlo acompañado del ministro de Asuntos Exteriores de turno.

CICLO ELECTORAL EN LA REGIÓN

Según explicó durante la presentación del informe Carlos Malamud, investigador sobre América Latina en el 'think-tank', aunque en el "superciclo electoral" vivido desde 2021 los candidatos oficialistas han sido derrotados con la excepción de Paraguay y Nicaragua, este año "probablemente" esta tendencia de "voto de castigo" no se mantenga, al menos en todos los países.

Así, en El Salvador, primero en pasar por las urnas, todo apunta a que Nayib Bukele será reelegido, como también ocurrirá con Luis Abinader en República Dominicana. En México, parte con ventaja la candidata del partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, mientras que en Venezuela también es muy probable que Nicolás Maduro logre la reelección. Además, habrá elecciones en Panamá y Uruguay.

En el caso de Venezuela, el informe sostiene que "todo apunta a que las elecciones no serán imparciales y que el régimen utilizará todas las herramientas a su alcance para evitar su derrota", incluido "cerrar el paso a María Corina Machado", la candidata unitaria de la oposición y "con grandes opciones de desafiar e imponerse al poder".

Aquí, Elcano resalta que "el Gobierno español deberá moverse en un complejo equilibrio entre la necesidad de no romper con Maduro y la exigencia de garantías democráticas y respeto a los Derechos Humanos".

En este sentido, advierte de que "la estrategia de acabar con las sanciones a cambio de apertura política", tal y como planteó el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, a sus homólogos europeos el pasado noviembre, "puede perder legitimidad y dejar en una posición complicada al Gobierno si las garantías electorales son insuficientes o poco equitativas".

Por lo que se refiere a México, Elcano augura que la marcha de López Obrador, que no puede optar a un segundo mandato, rebajará la tensión en la relación marcada por la confrontación que el presidente mexicano ha mantenido hacia España, exigiendo disculpas por la Conquista, entre otros.

Aunque las encuestas apuntan a una victoria de la oficialista Claudia Sheinbaum, el documento no cierra la puerta a que pueda ganar la candidata opositora, Xóchitl Gálvez. "Cualquiera sea el resultado, habrá una oportunidad para mejorar la relación bilateral, en tanto Sheinbaum presenta un perfil más tecnocrático y Gálvez es más dialogante", subraya.

Aunque da por hecho que "López Obrador querrá mantener su influencia en caso de una victoria oficialista, Sheinbaum tiene ideas más centradas en los problemas sociales y medioambientales, con mayores coincidencias con España y la UE", resalta.

RELACIONES DE LA UE CON LA REGIÓN

En otro orden de cosas, el documento hace especial hincapié en el rol que está llamada a jugar España dentro de la UE en lo relativo a América Latina.

Así, sostiene que "España está en una posición privilegiada para impulsar un vínculo con América Latina que combine eficazmente lo birregional y lo bilateral" y defiende ahondar en la relación con la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe (CELAC), "la única organización regional con un buen nivel de presencia y representatividad".

No obstante, el 'think-tank' considera que "la fragmentación de América Latina y la dificultad de alcanzar consensos en puntos esenciales de la agenda internacional y regional deben conducir a la UE, de forma simultánea, a hacer una apuesta por lo bilateral" e incide en particular en la importancia del acuerdo comercial con Mercosur, cuya aprobación definitiva España debe seguir impulsando tras no lograr que esto ocurriera durante su presidencia de turno de la UE.