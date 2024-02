Eléctricas critican que los cambios de la planificación de redes excluyen el 95% de actuaciones planteadas

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El sector eléctrico ha criticado que la propuesta de modificación del plan de redes eléctricas para 2021-2026 del Gobierno ha excluido el 95% de las actuaciones planteadas por las empresas distribuidoras para atender los nuevos suministros en la red de distribución de futuros proyectos industriales, "a pesar de estar bien justificadas y cumplir con los criterios".

En un manifiesto encabezado por la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec) -de la que forman parte Endesa, Iberdrola y EDP España-, la Asociación de Fabricantes de Bienes de Equipo Eléctricos (Afbel), la asociación de distribuidoras eléctricas CIDE y la asociación de empresas eléctricas Aseme, destacó que, entre estos proyectos, se han visto excluidas industrias que "necesitan mayor capacidad de acceso a la red eléctrica para descarbonizarse y nuevos centros de procesos de datos".

El pasado mes de diciembre, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico sometió a trámite de audiencia pública la propuesta de modificación de la planificación vigente con el objeto de incluir las actuaciones urgentes en la red de transporte consideradas estratégicas y prioritarias para la transición energética. En concreto, se incluían 64 actuaciones, con una inversión de 321 millones de euros,

En este sentido, las asociaciones consideraron que esta propuesta deberían haber incluido las actuaciones para habilitar la conexión de nuevas solicitudes de demanda que se han dirigido a los gestores de las redes de distribución y que requieren de dichas modificaciones, que se estiman en alrededor de 6.000 megavatios (MW) para el conjunto del Estado.

En el comunicado, el sector eléctrico lamentó que, al no incluirse las actuaciones planteadas, no solo se está generando un riesgo en el cumplimiento de los objetivos climáticos, sino también, "se limita la imagen y el crecimiento económico del país, lo que eliminará las externalidades positivas en materia de inversión, crecimiento, I+D, empleo e impuestos de los nuevos proyectos industriales a los que no es posible brindarles acceso, conllevando a su vez a un riesgo de fuga de las inversiones hacia otros países en los que el conseguir el acceso a la red sea más sencillo".

NO ALINEADA CON LAS NUEVAS NECESIDADES DE LA DEMANDA.

De esta manera, criticó que la propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico "no está alineada con las nuevas necesidades de la demanda y debe enmendarse de una forma sustancial", haciendo uso de todos los recursos económicos disponibles "y corrigiendo cualquier limitación regulatoria que impida su aplicación".

Asimismo, pidió no obviar que las conexiones a través de la red de distribución permiten conectar mucha más potencia por cada euro de inversión requerido en la red de transporte que las conexiones directas a dicha red.

A este respecto, advirtió que si se mantuviera la limitación de inversiones fijada por ley para la red eléctrica del 0,13% del PIB, impidiendo dar acceso a la energía eléctrica a toda la industria que lo solicita con el efecto económico que eso conlleva, sería "al menos indispensable priorizar las inversiones que se realicen bajo criterios de eficiencia económica, con objeto de optimizar el beneficio que aportan éstas".

PROPUESTAS QUE APORTEN MÁS VALOR.

De esta manera, el sector añadió que se permitiría sacar adelante las propuestas que aportan más valor y posponer en caso necesario las actuaciones en la red cuya relación coste-beneficio sea más baja, consiguiendo así que las inversiones en transporte que salgan adelante sean "las que más valor aporten a la economía y al desarrollo nacional".

De lo contrario, advirtió que el país puede perder la oportunidad histórica que supone la electrificación de la demanda, impulsar la economía española y hacerla más resiliente frente a crisis futuras.

Adicionalmente, señaló la necesidad de "tomar medidas ágiles y coherentes" en todos los ámbitos, entre ellas modernizar el proceso de planificación para asegurar la adaptabilidad de las redes en el nuevo contexto energético.