Elegancia y glamour en la alfombra roja de los Premios PLATINO. El top ten de las mejor vestidas de la noche

MADRID, 4 (CHANCE)

La ciudad de Madrid y el cine en español han vivido una noche única con la celebración, en el Palacio de Congresos de la capital española, de la VIII Edición de los Premios PLATINO del Cine y el Audiovisual Iberoamericano.

Tras un año especialmente complicado para la industria a causa de la pandemia, la alfombra roja se ha llenado de glamour y sofisticación y han sido incontables las celebrities que han apoyado con su presencia a la gran fiesta del Cine Iberoamericano, presentada por una Juana Acosta espectacular que se convirtió en una de las más aplaudidas de una cita inolvidable en la que la moda, con permiso de la interpretación, se convirtió en una de las grandes protagonistas de la noche.

A continuación, nuestro Top Ten de las más elegantes de la noche, con un clarísimo sabor español.

1. Juana Acosta. La colombiana ejerció de copresentadora de la gala junto al actor Luis Gerardo Méndez y, con sus cinco cambios de vestuario, se convirtió en la más admirada y en la mejor vestida de la noche. Deslumbrante, nos quedamos con el modelazo con el que posó en el photocall previo a la entrega de premios; un ajustadísimo modelo de lentejuelas negras de Michael Kors, con cuello perkins y cola de sirena, con el que la actriz estaba sencillamente de diez. La elegancia llevó el nombre de Juana en los Premios PLATINO.

2. Belén Rueda. Un clásico en el ranking de las mejor vestidas de todos los eventos a los que acude, la actriz apostó en esta ocasión por Valenzuela y jugó con los volúmenes con un espectacular vestido de corte asimétrico en color dorado tornasolado con dibujos en color celeste. Ajustado en la cintura y con una gran abertura en la pierna, la alicantina arriesgó y ganó con uno de los diseños más hollywoodienses de la noche.

3. Ester Expósito. Una vez más la protagonista de 'Élite' presumió de cuerpazo y dejó a más de uno sin respiración por lo impresionante de su look. Nominada a Mejor Actriz de reparto por 'Alguien tiene que morir', la madrileña eligió un ajustadísimo vestido de Versace con transparencias, pailletes y cadenas de abalorios, además de una impresionante abertura en la falda. Como complementos, unas altísimas sandalias en color negro - todavía no entendemos como consiguió guardar el equilibrio y no caerse a su paso por la alfombra roja - y joyas de Bvlgari. Un outfit no aptó para la mayoría de las mortales con el que la actriz, rompedora, nos dejó una vez más sin palabras.

4. Goya Toledo. Con su elegancia atemporal, la canaria acaparó todas las miradas - una vez más, ya que es otra de las que siempre tiene un puesto de honor en la lista de las mejor vestidas de cualquier evento que se precie - con un glamouroso vestido negro palabra de honor con abertura lateral (toque elegido por muchas de las invitadas de la noche para presumir de piernas), cola con gasa y delicados detalles florales y favorecedor escote corazón.

5. María Pombo. La influencer fue una de las invitadas sorpresa de la noche y una de las más originales y rompedoras. Presumiendo de cuerpo, lució con conjunto de falda - también con una impresionante abertura en la pierna, como no podía ser de otra manera - y crop top de manga larga en color rosa con el que no dejó a nadie indiferente. Tan original como glamourosa, ¡nos encanta!

6. Macarena Gómez. Elegantísima, la actriz de 'La que se avecina' impactó con un impresionante vestido bicolor en blanco y negro de Carolina Herrera. Un modelo recto de corte asimétrico con una sola manga abullonada y un enorme lazo blanco en la espalda que caía como una cola. Por méritos propios, una de las más aplaudidas de la noche.

7. Cecilia Suárez. La actriz, que ganó el PLATINO por su papel en 'La casa de las flores' emuló a Audrey Hepburn con un elegantísimo y escotado vestido negro, con tirante fino, ajustado hasta la cintura y con una voluminosa falda, obra de Juan Vidal. Su sencillo recogido y su flequillo lateral, otro guiño a la protagonista de 'Desayuno con diamantes'. Menos es más. Espectacular.

8. Ana Fernández. La actriz de 'Los Protegidos' fue de las pocas que se desmarcó en cuanto al color, apostando por un tono anaranjado con el que presumió de moreno y acaparó todas las miradas a su paso por la alfombra roja con un sofisticado vestido con escote palabra de honor y drapeados en zonas estratégicas como la cadera y el pecho. Nos encanta el colorido en las grandes noches y nos encanta Ana, que demostró que el naranja puede ser tan elegante como el siempre recurrente negro.

9. Begoña Vargas. La ex de Óscar Casas volvió a deslumbrar una vez más - después de su reciente paso por el Festival de Cine de San Sebastián - con un sofisticado vestido palabra de honor de corte recto, escote palabra de honor y mallas metalizadas, rematado por una pequeña cola de volantes de tul.

10. Clara Alvarado. Cerramos la lista con la actriz de 'La casa de papel', una de las más originales de la noche gracias a un vestido con capucha en color nude. De Teresa Helbig, nos encanta la falda de gasa con plumeti, con el que la intérprete paseó por la alfombra roja convertida en una especie de Caperucita romántica.