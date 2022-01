Elena, cabizbaja y convencida de que será la expulsada de la próxima semana en 'Secret Story'

MADRID, 27 (CHANCE)

Elena está viviendo sus horas más bajas en 'Secret Story' desde que ayer el programa emitiese dentro de la casa los vídeos en los que supuestamente Carmen habría tenido comportamientos agresivos con algunos de sus compañeros, en concreto con ella, quedando demostrado que no ocurrió nada de lo que se había dicho estos días.

La concursante se ha desahogado en el día de hoy con algunos de sus compañeros, pero en especial con Alberto, al que le ha confesado que: "Yo estoy contenta con mi vida porque me he podido desarrollarme intelectualmente mucho, pero no ha sido un camino de rosas", pero aún así está muy preocupada por todo lo que su familia puede pensar de ella y del concurso que está haciendo.

Elena ha dejado claro que: "Yo no me metí por el dinero, yo fue porque me quería quitar de en medio. Yo no he tenido tiempo de pensar en mí sin que me influencie lo que piense mi familia" y por eso, aunque tenga claro que se va ella el miércoles que viene, quiere seguir en el concurso para disfrutarlo a tope.

Mientras tanto, Alatzne ha mandando, en directo desde el 'última hora' con Carlos Sobera, un mensaje a su padre: "A mí padre que le quiero mucho, que me lo ha enseñado todo y que le quiero un montón" y es que al parecer su padre está enfermo, algo que no quería decir públicamente, pero que al final no le ha quedado más remedio: "No quería hacer público todo esto, pero ayer quería habérselo dicho, quiero que sepa que no me olvido de él".

Alatzne ha cogido fuerzas desde que se salvase de la nominación y ahora, que vuelve a estar nominada una semana más, le ha dejado claro a sus compañeros, Rafa y Carmen, que va a exprimir al máximo su experiencia en el concurso y por eso va a vivir pensando que le queda una semana entre cámaras.