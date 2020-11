Elena Furiase confiesa cómo compagina su trabajo de actriz con la maternidad del pequeño Noah

MADRID, 20 (CHANCE)

Elena Furiase está atravesando por un gran momento profesional. Y es que, además de estrenar recientemente "Rosalinda" y trabajar como reportera en el nuevo programa gastronómico de TVE, "Como sapiens", la actriz acaba de presentar su última película, "Vampus Horror Tales", dirigida por Manuel Velasco y en la que comparte protagonismo con Félix Gómez.

La hija de Lolita Flores nos ha concedido una entrevista acompañada por su su compañero de reparto y, pese a no querer pronunciarse sobre la herencia de Paquirri - Carmen Ordóñez era su madrina y su madre se ha posicionado en Instagram en contra de Isabel Pantoja - sí nos habla de su hijo Noah y de su relación con Gonzalo Sierra, al que llama "mi marido". ¿Se ha casado Elena en secreto? Ella misma aclara la incógnita.

Feliz de trabajar con Felix Gómez y Manuel Velasco, Elena asegura que "me ofrecieron esto y el guion me encantó. Encima es un género que yo nunca había tocado - el de terror - y me parecía muy interesante porque hay mucho público que le gusta este tipo de películas y nos lanzamos".

Muy sincera, la hija de Lolita habla del complicado momento que atraviesa el mundo de la profesión: "Yo creo que siempre se teme por nuestra profesión incluso cuando no hay pandemia. Estamos viviendo un momento en el que no sabemos nada, mucha incertidumbre. Entonces el poder haber rodado una película, poder estrenarla, sacarla adelante y que encima vaya a hacer festivales que todavía siguen en pie con todos los esfuerzos pues oye, es una alegría".

Preguntada por cómo compagina los interminables rodajes con la maternidad del pequeño Noah, de dos años, Elena confiesa que "la maternidad es difícil de compaginar con cualquier cosa, sobre todo cuando no tienes una niñera 24 horas. Yo tengo la suerte de tener un marido maravilloso y padre de mi hijo que me ayuda mucho en eso. Tengo la suerte de que tengo una profesión en la que trabajo mucho, pero a lo mejor no es todas las semanas y no es de 9 a 9. Entonces puedo organizarme y estar mucho con el niño".

Sorprendidos porque Elena se dirige a su novio, Gonzalo Sierra, como marido, la actriz aclara que todavía no ha pasado por el altar: "No, no. Yo digo marido porque es el padre de mi hijo. Tranquilos"

Sin embargo, al preguntar a Elena por el enfrentamiento entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja, la actriz, en línea con su madre, Lolita, evita pronunciarse y corta la entrevista con un "lo siento".