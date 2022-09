Elena Furiase desvela cómo se encuentra su padre y cómo es Lolita con sus hijos

MADRID, 7 (CHANCE)

Elena Furiase, embajadora de la marca Arnidol, ha hecho hoy la entrega del Cheque Solidario Arnidol a Mensajeros de la Paz con la presencia del Padre Ángel. Muy sonriente después de haber disfrutado de un verano inolvidable con toda la familia, la actriz ha hablado para nuestros micrófonos de la manera más amable.

Siempre amiga de sus amigas, Elena defiende a capa y espada a su amiga Ana de Armas después de recibir críticas por su papel en 'Blonde': "es un trabajazo increíble lo que ha hecho, he leído críticas y no es verdad, vais a alucinar" y asegura que su noviazgo con Paul Boukadakis ya lo conocía porque tuvo encuentros con ellos antes de que saliera a la luz: "Maravilloso, altísimo, fortísimo, ya le conocíamos en personas, yo le conocía, es encantador, se adoran, además él la admira, ambos se admiran, son una pareja muy bonita y espero que sea el padre de sus hijos".

En cuanto a cómo ha vivido la vuelta al cole en casa, la actriz nos desvela que con muchas ganas: "ya ha empezado mi niño el cole, ha ido su padre, esta mañana le he vestido, le he puesto el desayunado... teníamos muchas ganas, pena ninguna, él también eh, ya estaba atacado. Él lo necesita, le ha dado un abrazo a su profesora, me gusta a mí eso de llevarle y recogerle, soy una madre muy consciente, me da rabia no haber podido ir hoy, pero luego me ha llamado enseguida y me ha contado todo".

También hemos hablado con la hija de Lolita Flores sobre el periodo de la lactancia y aconseja dar el pecho durante el periodo de lactancia, aunque insiste en que lo más importante es respetar lo que haga cada madre: "Yo lo he hecho mixto desde el primer momento, primero porque tengo otro niño y también me necesita, pero mi consejo es que la leche materna es muy buena, darla dos años es muy sacrificado, duro, pero también creo que cada mujer tiene su manera de criar los hijos". Yo no sé hasta cuándo estaré, pero hay que respetar las elecciones de cada mujer. Nuestra leche es muy buena, hay leche de fórmulas muy buenas también... yo soy de fórmula porque no le cogía el pecho a mi madre, pero sobre todo no tenemos que juzgar. Las mujeres tienen que criar a sus hijos como ellas quieran, yo aconsejo dar el pecho, que no quieren, pues no pasa nada".

Elena ha vuelto a hablar de su padre, Guillermo Furiase, y nos ha asegurado que se encuentra bien: "Mi padre bien, lo que pasa que está retirado de esto, desde que le dio ictus está muy tranquilo, ha tenido una vida muy ajetreada, se estuvo encargando mucho tiempo de la familia Flores, ha sido representante de todos nosotros... no era fácil ser el representante de Lola Flores, ahora después de que le haya pasado esto necesita tranquilidad. Yo hablo con él todos los días, viene a mi casa, me pide fotos de los niños".

En cuanto a la polémica con la casa de su abuela, Elena quiere zanjar el tema y deja claro que ella no puede hacer nada porque no es propietaria, pero sí nos asegura que la hubiera gustado comprarla en el pasado: "Yo quería comprarla en un momento en el que iba mucho a Jerez, pero simplemente por tener la casa de mi abuela y hacer un lof, pero...".