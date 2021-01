Elena Furiase desvela cómo ha pasado estas Navidades tan atípicas

MADRID, 17 (CHANCE)

Elena Furiase está viviendo un momento muy especial con su hijo en casa, aunque hay que decir que no siempre es fácil pasar la cuarentena con niños pequeños en casa porque ya sabemos que pueden acabar sacándonos de quicio. Pero este no es el caso de la hija de Lolita Flores, que siempre que hablamos con ella nos muestra su lado más tierno y sincero.

Entregada a los Premios Forqué, Elena Furiase hace un alegato a favor de la cultura: "Parece que no salíamos de una y nos metemos en otra. Ha empezado el al año causando estragos. Daba cómo miedo celebrar algo. Hay que seguir y hay que continuar y apoyar la cultura. Hay que celebrar pero no podemos olvidar a las víctimas, ni a los héroes ni a nosotros que luchamos cada día por salir adelante. Por una parte, uy feliz y muy contenta y por otra parte cómo un poco recatada".

En cuando a cómo ha pasado estas Navidades tan atípicas, Elena nos ha confesado que: "Queríamos juntarnos todos, la familia de mi chico, la mía. Entonces pasamos Nochebuena con la familia de mi chico y fin de año con la familia de mi madre. A mi prima alba no la he visto, con mi padre solo he pasado una fiesta. Somos muchos y hemos tenido que dividirnos".

La nieta de Lola Flores está inmersa de felicidad con su pequeño y confiesa que ha disfrutado mucho viéndole feliz: "El pequeño es el que más lo ha disfrutado y yo lo he disfrutado a través de él. Pero es cierto, que si tiene que tiene que volver a nevar que sea cómo el primer día, que no se vuelva a repetir algo tan devastador".