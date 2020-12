Elena Furiase desvela su deseo para esta Navidad

MADRID, 4 (CHANCE)

Elena Furiase está atravesando por un excelente momento profesional y, si hace una semana estrenaba "Vampus Horror Tales", ahora ha presentado su nueva película "Rosalinda", que grabó cuando estaba embarazada de Noah - que cumplió dos años el pasado mes de octubre - y de la que ahora nos habla orgullosa. Además, la actriz nos desvela cómo pasará la Navidad y nos cuenta cómo se encuentra su madre, Lolita Flores tras el susto que sufrió el fin de semana pasado cuando se sintió indispuesta mientras representaba su obra de teatro en Murcia.

- Bueno, Elena. ¿Cómo ha sido hacer Rosalinda?

- Pues ha sido una aventura. Una aventura de dos años porque empecé estando embarazada, de hecho, aquí estaba embarazada y estaba cómo de cinco meses os seis, o sea ninguna tontería, y luego retomé la película después de haber dado a luz y ahora, por fin, la podemos estrenar.

- ¿Qué compartes con tu personaje?

- Pues es una chica muy inocente y yo en algunos momentos si que es verdad que soy bastante inocente, aunque no lo parezca. Es bastante valiente y yo me voy a echar una flor porque creo que yo también lo soy. Es una persona muy fiel a su prima y a su amiga, y eso creo que también lo soy, pero quizás ella sea un poco más loca y aventurera y en eso yo soy un poco más cauta. Luego es muy divertida, es muy irónica y bueno, me encantó el proyecto.

- Rosalinda habla de amistad, de amor también.

- Rosalinda habla sobre todo de amor. Sin duda es una comedia romántica que tiene sus momentos de melodrama, ¿no? Como buena obra Shakespeariana, pero es sobre todo de amor. Casi todos los personajes tienen una trama de amor y eso es lo que le hace muy bonito. Creo que Ramón Luque ha hecho un trabajo muy bueno en hacer una performance un poco de Shakespeare y yo espero que a la gente le guste y le divierta.

- Además, te das cuenta de que el amor es atemporal.

- Totalmente. El amor y la muerte, fíjate, yo creo que son dos cosas que nunca van a pasar de moda porque siempre van a existir las dos cosas y son cosas de mucha incertidumbre. El amor cuando llega no sabes si te vas a enamorar del todo, si vas a sufrir. Yo creo que el amor está a la orden del día.

- Estás trabajando ahora bastante, ¿verdad?

- Sí, bueno. La verdad es que por los tiempos de covid esto es una maravilla. Acabamos de estrenar Vampus, ahora vamos a estrenar Rosalinda, estoy con el programa de Como Sapiens, y bueno, estoy a la espera de algunas cositas también, ¿no? Pero tal y como están las cosas, yo con tener esto y promocionar dos películas que a mí lo que me gusta es el cine, el teatro, la televisión e interpretar, creo que soy una afortunada en estos momentos y me doy con un canto en los dientes.

- Ahora vienen las navidades. ¿Cómo las esperas?

- Bueno, pues todavía no sabemos si somos diez, si somos seis, si los niños cuentan, si no cuentan, si el toque de queda... Yo creo que es una situación muy difícil y hay que amoldarse. Lógicamente nunca llueve al gusto de todos y es muy complicado. Yo solo espero que las familias se pueden unir, que no se haga nada ilegal, que no haya otro rebrote, pero que por lo menos las familias y los abuelitos no se queden solos. Pero bueno, se hará cómo se pueda y cómo nos dejen.

- Hemos visto lo guapo que está tu hijo.

- Sí, está muy bonito, muchas gracias.

- ¿Qué tal está tu madre?

- Muy bien, muy bien. De vez en cuando hay que parar, pero está muy bien, muchas gracias.