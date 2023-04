Elena Furiase expresa su alegría por el triunfo del museo dedicado a Lola Flores: "Que sea así por muchos años más"

MADRID, 15 (CHANCE)

El Museo de Lola Flores sigue siendo un éxito entre los visitantes, atrayendo a turistas y admiradores de todo el mundo. Ubicado en Jerez de la Frontera, ciudad natal de la famosa artista española, el museo rinde homenaje a la vida y obra de Lola Flores, también conocida como "La Faraona".

El equipo de Europa Press ha podido hablar con su nieta, Elena Furiase, quien ha mostrado gran entusiasmo por el éxito que está teniendo: "Que alegría, que sea así por muchos años más". El museo cuenta con una gran cantidad de objetos personales de Lola Flores, incluyendo vestidos de espectáculo, joyas, cartas y fotografías. También alberga un teatro donde se proyectan documentales y se realizan actuaciones en vivo en honor a la artista.

La actriz, como miembro de la familia Flores, ha seguido de cerca el proyecto del museo y ahora ya no ve el momento de poder ir a visitarlo: "No he tenido la suerte de poder ir a verlo pero estoy deseando".

Pero no solo está emocionada por el museo. También ha compartido su alegría por poder celebrar el cumpleaños de su amiga de la infancia, Marina Carmona. Elena conoce a la cantante desde que eran niñas y se han mantenido cerca desde entonces. Es una relación que Furiase valora profundamente y está feliz de poder seguir celebrando juntas: "Ha sido casualidad porque yo no iba a estar aquí en Madrid y al final sí. Así que feliz de celebrar con mi Marina que nos hemos criado juntas y ojalá estemos treinta mil años más".

Aunque no todas las miembros de la familia Flores pudieron estar presentes en el evento de cumpleaños, la actriz hizo hincapié en que la ausencia de sus tías no significa nada en términos de la relación que tienen entre ellas: "Mi madre estaba trabajando y mañana madrugaba". Elena sabe que su familia se apoya y se quiere mucho, independientemente de los compromisos profesionales: "La quieren igual muchísimo. No significa nada".

Por último, Furiase informó sobre el estado de sus dos hijos, de quienes se dijo que están muy bien y felices. A pesar de ser muy reservada en cuanto a su vida personal, no dudó en compartir esta información con los medios de comunicación.