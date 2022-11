Elena Furiase y Gonzalo Sierra bautizan a su hija Nala

MADRID, 26 (CHANCE)

El pasado mes de julio, Elena Furiase y Gonzalo Sierra se convertían en papás por segunda vez de su segundo hijo, esta vez una niña, Nala. "El 4 de julio nació nuestra niña tan bonita... Nala. Gracias por vuestros mensajes... estamos felices!! ya somos 4..." anunciaba la actriz a través de sus redes sociales.

Hoy, 26 de noviembre, ha tenido lugar el bautizo de la pequeña. Toda la familia Flores ha estado presente en la Parroquia de Nuestra Señora de la Moraleja para ser testigos de este emotivo evento.

Amigos y familiares de Elena, como Charo Vega, Juan y Medio, Carmen Flores, Guillermo Furiase (padrino de Nala), Rosario y Lolita Flores, Charo Vega, Esmeralda Moya y su marido o Yolanda Ramos y su hija entre otros, no se han querido perder este día tan especial para toda la familia.

Lolita Flores nos aseguraba que afronta el bautizo de su nieta Nala "con muchas ganas, mucha ilusión" ya que "es un día importante, sobre todo para Nala". Por su parte, Rosario se mostraba muy feliz en el bautizo de la hija de Elena: "contentísima, segundo bautizo, mi niña Nala, imagínate, estamos todos radiantes". Su hija, que será la madrina, está "muy ilusionada, es la primera vez que va a ser madrina y más de su prima".

Guillermo Furiase, feliz en el bautizo de su sobrina, de la que será padrino: "muy feliz de que me hayan dado ese puesto" nos confesaba que no se lo esperaba: "le dije '¿has elegido bien al padrino seguro?'". El hijo de Lolita se deshacía en elogios hablando de Nala: "es una pelota preciosa, con mucha carne, se porta muy bien, siempre sonriendo" y aseguraba que cuando crezca le dedicará una canción: "cuando crezca un poco y sepa por donde van los tiros imagino que si".

Una de las visitas que nos ha hecho mucha ilusión ha sido la de Carmen Flores, que nos aseguraba estar "muy contenta, he venido expresamente porque no podía faltar". La hermana de Lola Flores no había conocido todavía a la pequeña Nala: "no la conozco porque no había venido todavía" pero "no me quería perder el bautizo" y además así ve a sus sobrinas ya que "no las veo mucho".