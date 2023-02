Elena Furiase, Miren Ibarguren, Itziar Castro, Leticia Dolera... El mundo del cine estalla en defensa de Berta Vázquez

MADRID, 13 (CHANCE)

Berta Vázquez se ha convertido, sin pretenderlo, en una de las grandes protagonistas de la última edición de los Goya. El cambio físico de la protagonista de 'Palmeras en la nieve', que después de una temporada alejada del foco mediático reapareció en la noche más importante del cine español con un vestido palabra de honor en color marrón y guantes de tul a juego, desató multitud de comentarios de todo tipo en redes sociales.

Mientras miles de internautas criticaron sin pudor su aumento de peso con burlas y apreciaciones completamente fuera de lugar - haciendo gala de una 'gordofobia' que ha generado un debate sobre el tipo de sociedad que somos - otros tantos salieron en defensa de la actriz, asegurando que con más o menos kilos sigue siendo una mujer impresionante y tiene que presumir orgullosa de su figura.

Un controvertido tema que se ha convertido en trendic topic y sobre el que se han pronunciado a su regreso a Madrid varias de las actrices que acudieron a los Goya que, sin dar crédito a los ataques que ha sufrido Berta, han salido en su defensa.

Itziar Castro, que ha padecido en sus carnes la gordofobia en numerosas ocasiones - "las críticas que ha recibido en redes las recibo yo a diario" asegura - se ha lamentado de que "no sepamos valorar que tenemos a una Beyoncé española maravillosa. Ya me gustaría a mí ser Berta Vázquez, está tremenda". "Se llama gordofobia amigos, y racismo, pero es lo que hay. Por eso hacen falta campañas, hace falta visibilidad, hace falta diversidad para cambiar todo esto. Educar en la diversidad y en valores desde pequeños. Los niños del colegio no ven razas, no ven etnias, no ven tamaños, simplemente ven gente que quieren" reclama, confesando que aunque su intención no es luchar, "es lo que tengo que hacer porque me salgo de la norma, pero yo simplemente he sido yo. Y ser una misma en un lugar normativo cuando no eres normativa, es una lucha pero no debería ser así".

Leticia Dolera, por su parte, ha pedido que "dejemos de aceptar esta cosa de 'las redes ya sabemos como es', naturalizando una toxicidad y una violencia verbal que no es muy saludable. Tenemos que dejar de decir esta cosa de 'ya sabemos que las redes son así', que yo misma he dicho más de alguna vez. No podemos naturalizar tanta violencia"; mientras que Belén Cuesta, visiblemente cansada, ha evitado pronunciarse sobre la polémica en la que se ha visto inmersa su compañera en 'Vis a vis'.

Elena Furiase, todavía emocionada por la actuación con la que su madre, Lolita Flores, homenajeó a su abuela Lola Flores en la gala de los Goya el centenario de su nacimiento, no ha dejado pasar la oportunidad de salir en defensa de Berta: "No he leído nada, pero vamos, si alguien se mete con ella debería mirarse primero al espejo, Berta es una magnifica persona y lo único que hay que decir de ella es lo guapa que es, lo buena actriz que es y lo buena gente que es, y su aspecto físico sigue siendo maravilloso. Nada más" ha sentenciado.

Andrea Duro, acompañada por su pareja Álex Galán, se ha mostrado muy discreta aunque sí ha censurado que se critique el físico de su compañera de profesión. Misma opinión que Miren Ibarguren, que reconociendo que no se había enterado de los ataques sufridos por Berta en redes, ha dejado claro que el físico nunca debe ser motivo de ataques en redes sociales.