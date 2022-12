Elena Furiase nos cuenta cómo ha recibido Ana de Armas su nominación a los Globos de Oro

MADRID, 15 (CHANCE)

Tras no celebrarse el año pasado, la gala de los Globos de Oro van ser la antesala perfecta de los Premios Oscars. Y sin duda, la noticia del mes es que Ana de Armas ha sido nominada al Globo de Oro como Mejor Actriz Dramática por su impresionante papel en 'Blonde'. Una felicidad inmensa que ya ha celebrado la actriz y todos sus seres queridos.

Hemos hablado con Elena Furiase, le hemos preguntado por la nominación de su íntima amiga y nos ha confesado que Ana se enteró por el grupo de WhatssApp que tiene con sus amigos de la noticia: "está otra vez nominada para los globos de oros, tenemos un chat en el grupo y se enteró por nosotros, puso 'me acabo de enterar', porque allí es más pronto y entonces fue muy bonito porque dijo 'me acabo de enterar'. Ella cree que no se lo va a llevar, yo confío que si y que la nominen para los Oscar también".

La hija de Lolita Flores nos ha confesado que Ana no está nerviosa, se encuentra muy tranquila: "no está nerviosa porque conoce la industria, está muy tranquila, pero está agradecida y emocionada porque ha leído muchas críticas tanto buenas como malas, lo ha pasado mal porque ella dio toda la carne en ese personaje y a la vista está, está con calma y agradecida".

Elena además, ha querido poner en valor todo el trabajo que ha realizado su amiga durante todos estos años para tener un reconocimiento tan grande: "se lo ha hecho en muy poco tiempo, con mucho esfuerzo eso sí, pero se lo ha hecho súper rápido una vez que llevaba cinco años y que ha sido nominada dos veces a dos globos de oros y lleva ya muchos años allí, o sea que muy bien".