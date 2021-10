Elena Furiase nos desvela cómo consiguió preparar su espectacular boda

MADRID, 15 (CHANCE)

Hace una semana vivíamos una de las bodas más sonadas de este 2021, la que protagonizaron Elena Furiase y Gonzalo Sierra. Al más puro estilo de los Flores, vimos como el arte se derrochaba cada minuto de esta gran ceremonia matrimonial donde no faltó ningún invitado y dónde pudimos ver a Lolita Flores muy emocionada al ver que su hija contraía matrimonio por primera vez en su vida.

Hemos hablado con Elena Furiase y nos ha reconocido que lo de preparar una boda, casarse y compaginar su vida con la maternidad no ha sido para tanto: "Suena difícil pero no es tan difícil, somos seres humanos, soy mujer y por lo tanto puedo hacer muchas cosas a la vez. Soy muy eficaz y muy eficiente".

Felizmente enamorada de Gonzalo Sierra, hace unos días celebraban el cumpleaños del hijo que tienen en común, Noah, donde también estuvo Lolita Flores, que nos confesaba hace días que no había podido disfrutar al máximo por ese ataque de ciática que sufrió hace días.

Cuando le preguntamos por una nueva maternidad, lo deja en el aire: "No se sabe, no se sabe" y es que, quién sabe, quizás después de esta boda tan sonada, los dos tortolitos se animan a darle un hermanito al pequeño Noah y amplían esa familia que no puede estar más unida.

En cuanto al problemilla de salud de su madre, la actriz nos comenta que: "Está bien, de verdad que está bien. Ella no deja de trabajar, no puede ahora mismo hacer mucho ejercicio para arriba y para abajo, pero ella no va a dejar de trabajar, en absoluto". Y es que ya sabemos que Lolita es una mujer que no puede estar sin trabajar y así lo demuestra cada día.