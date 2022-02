Elena Furiase nos habla de cómo está llevando su segundo embarazo

MADRID, 16 (CHANCE)

Hace unos días nos enterábamos del contagio de la Covid de Elena Furiase y Lolita Flores, eso sí, gracias a los stories de la joven nos aclaraba que no se lo había pegado su madre ya que llevaban quince días sin verse... pero las coincidencias de la vida, que hizo que madre e hija lo pasaran a la misma vez.

Este miércoles hemos hablado con Elena Furiase y le hemos preguntado cómo está llevando su segundo embarazo, a lo que nos ha respondido que: "Uno está más cansado porque ahora tengo que brear con el otro también y uno no puede disfrutar tanto del embarazo, y repanchingarse, entonces bueno, lo vives de otra manera, pero con la misma felicidad".

La hija de Lolita Flores se muestra cauta a la hora de desvelar el sexo del segundo bebé que espera: "Yo prefiero no decirlo porque a ver si luego las cosas se tuercen o lo que sea y prefiero no decir nada". En cuanto a si tiene preferencias: "A mí me da igual que venga lo que tenga que venir y que venga sano, y que venga bien que eso es lo importante".

La actriz confiesa haber pasado miedo al pasar la Covid embarazada: "Sí, claro, eso por supuesto, pero me siguieron los médicos y he pasado un Covid como el que está pasando ahora todo el mundo que es prácticamente un catarro los que tenemos suerte y, bueno, bien la verdad". En cuanto a si le han quedado secuelas explica: "Sigo con un poco de mocos y tos, pero por suerte he pasado un Covid como un catarro y más o menos bien".

Muchos han sido los seguidores de Elena Furiase que se han preocupado por su estado de salud y por haberse contagiado de la Covid estando embarazada, pero ella misma aclaraba en sus redes sociales que estaba muy vigilada y que estaba todo muy bien. Ahora, que ya lo ha superado y que continua con su vida normal, vemos a la joven de lo más feliz ante la llegada de su segundo hijo.