Elena Furiase reflexiona sobre la maternidad: "Cada etapa me traerá cosas inexploradas"

MADRID, 22 (CHANCE)

Elena Furiase asistía este fin de semana al estreno de la obra de teatro en el Teatro Juan Bravo de Segovia. Muy apegada a la artista, madre e hija no se han separado ni un solo momento de su vida y, como no podía ser de otra manera, no dudó ni un segundo en estar en primera fila apoyándole en este nuevo proyecto profesional.

Hace una semana, Ana de Armas regresaba a España tras esa nominación al Oscar por su interpretación de Marilyn Monroe. La actriz no es olvida de su país y aprovechó su asistencia al último desfile de Louis Vuitton en París para coger un avión hasta Madrid.

Una visita que ha sido de lo más comentada porque no se reencontró con su amiga Elena Furiase. Las dos gozan de una bonita amistad desde su trabajo en 'El Internado', pero no pudieron hacer un hueco en sus apretadas agendas. Aprovechando el estreno de la obra de su madre, Europa Press pudo hablar con la nieta de Lola Flores y preguntarle por ello.

"Esta vez no he podido verla" nos confesaba Elena y, segundos más tarde, dejaba claro que no ocurre nada entre ellas y que sigue habiendo una amistad y admiración absoluta: "Pero sí, sí, sí yo le deseo lo mejor siempre". Además, cuando le comentaban lo guapa que está la actriz, respondía: "Y sobre todo, está feliz".

Además, la hija de Lolita nos comentaba cómo ha vivido la fiesta de cumpleaños de Noah: "Muy bien, siempre que mis hijos cumplan años para mi es una bendición, significa que están vivos, que están aquí conmigo y que están creciendo sanos y a mí me gusta mucho celebrar y por eso monto las que monto, creo que es muy bonito".

Siendo consciente de lo importante que es que su hijo comparta su tiempo con amigos y familiares, Elena nos desvelaba que "hago sus celebraciones con el cole con otros niños a la vez también, creo que es bonito enseñarle que puede haber una celebración bonita con la familia y cuando sean más adolescentes y les digas vamos a cenar o comer con la familia no sea un rechazo, que vean que la familia les quieren, les cuidan y se pueden divertir".

Por último, tras vivir unos años súper intensos con sus dos hijos, Elena aseguraba que "toda la maternidad tiene una parte bonita siempre, cada etapa me traerá cosas inexploradas y aventuras muy bonitas y así que ahora mismo disfrutando mucho".