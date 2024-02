Elena Furiase relata la situación de abuso que sufrió hace años

MADRID, 11 (CHANCE)

La 38º edición de los Premios Goya ha estado caracterizada por un mensaje de lo más importante: "Se acabó", un movimiento como el 'MeToo' para acabar con los abusos de poder en el mundo de la interpretación y visibilizar la desigualdad que sigue existiendo.

En la alfombra roja de los Goya hemos podido hablar con Elena Furiase y, en este contexto, nos ha confesado que ella también ha sido víctima de una situación de abuso: "Un señor que quiso como meterme en su coche".

Por suerte, todo quedó en un susto porque supo reaccionar a tiempo: "Sí, estaba yo en una parada de autobús y él se bajó del coche, me abrió la puerta, me dijo que si quería que me llevara a algún lado, le dije que no, que estaba esperando una amiga. Era mentira, estaba yo sola... pero le empujé, dije no, no, no y salí corriendo".

Aunque también nos ha desvelado que esa no fue la única experiencia incómoda: "cuando era más adolescente y salía de fiesta, pues sí que había a veces, algunas personas un poco insistentes, pero nunca he sufrido un abuso".

En cuanto al revuelo que se ha creado alrededor de la canción 'Zorra', nos ha confesado que "la canción está bien, la he oído y bueno, depende cómo se mire, no, es verdad que 'zorra' es una palabra que estamos intentando, ¿no?, como atribuirla simplemente a la hembra del zorro y como zorra, como perra, todo eso. Entonces yo creo que la canción lo que hace es como reivindicar un poco".

Es más, empatiza con la canción: "es verdad que sí que muchas veces si salías de noche o te acostabas más tarde, o si ibas vestida de cierta forma, o si tonteabas con uno y con otro, ya te ponían el calificativo".

Sobre cómo es la relación entre sus hijos, la hija de Lolita Flores nos desvelaba que "son muy de... 'Esto es mío, esto es mío', pero luego se dan muchos abrazos, se ayudan, sobre todo cuando yo no los miro. Cuando yo no estoy delante, se quieren más que cuando yo estoy delante".

Muy enamorada de Gonzalo Sierra, la actriz considera que hace muy buen equipo juntos: "Ser un equipo, al fin y al cabo apoyarnos, admirarnos, ayudarnos y querernos mucho sobre todo, tolerarnos mucho" y aprovechaba las cámaras para dedicarle unas bonitas palabras a su madre: "Sí, ella, maravillosa, como madre, como abuela, como todo".

Por último, Elena ha querido mandar un mensaje de apoyo a Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo: "Yo ya en su momento le mandé un mensajito a Arsenia, y pues qué le voy a decir, ¿no? Como madre, como padre y como compañero, que le deseo pues mucha paz, a los dos, los dos. Son fantásticos... Es que es un tema muy delicado. Y yo creo que cuanto menos bombo también se le dé, más tranquilos estarán ellos".