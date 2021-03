Elena Furiase toma partido a favor de Rocío Carrasco tras su desgarrador testimonio como mujer maltratada

MADRID, 26 (CHANCE)

En un gran momento profesional y personal, e inmersa en los preparativos de su boda con Gonzalo Sierra, Elena Furiase ha querido apoyar con su presencia el estreno de 'Libertad' nueva cinta de Enrique Urbizu. En un "momento complicado" para el cine, la actriz considera que es "un deber para todos apoyar proyectos para que se puedan sacar adelante" y el sector supere la temporada crítica que atraviesa.

Sin "poder decir nada todavía" acerca de los nuevos proyectos profesionales que se trae entre manos, la hija de Lolita Flores confiesa cómo lleva los preparativos de su boda, que en principio está prevista para el próximo mes de septiembre en su adorado Cádiz: "Está siendo complicado, es algo muy difícil y con mucho cuidadito, pero ya está".

Muy discreta, y guardando para sí el secreto más importante para cualquier novia, Elena no adelanta nada de cómo será su vestido con un misterioso "no puedo decir nada, lo siento". "Estamos emocionados, pero es una situación muy complicada, no sabemos cómo van a trascurrir los acontecimientos y estamos esperando a ver qué se puede hacer", añade preocupada porque la pandemia pueda dar al traste con su enlace.

Preguntada por la impactante docuserie de Rocío Carrasco, la actriz confiesa que "no la he visto ni un poco. He visto los trocitos que se ven en las redes y poco más" pero tiene claro que "el testimonio de una mujer maltratada siempre es muy importante escucharlo y actuar en consecuencia". Sin dudarlo, Elena deja claro su posicionamiento a favor de la hija de 'La más grande': "¿Cómo no me voy a creer sus lágrimas?".