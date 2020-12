Elena Furiase: "En este trabajo no siempre es oro lo que reluce"

MADRID, 12 (CHANCE)

Si hay una saga que nos guste más que ninguna, esa es la de los Flores. La faraona estaría muy orgullosa de ver cómo sus dos hijas han seguido adelante con el arte que ella misma les dio y como han llevado como orgullo su apellido. Y de hijas a nietas, porque Elena Furiase, es una de las actrices de este país que nos dejó con la boca abierta cuando la vimos por primera vez delante de una cámara. Pero ya sabemos que llevar un apellido en las espaldas no siempre te facilita las cosas y la hija de Lolita Flores ha tenido que demostrar, más que muchos otros, de qué está hecha.

Feliz, enamorada y como loca de contenta con su pequeño, Elena Furiase ha hablado para la revista MADMENMAG como nunca antes la habíamos oído. Y es que ya saben que la actriz está pasando por un momento complicado en su profesión: "La gente tiene que ser consciente de que en este trabajo no siempre es oro lo que reluce". Siempre dando la talla, la hija de Lolita ha confesado que tuvo que parar porque su cuerpo se lo pidió de la peor manera posible, afectándole a la salud: "Me saturé, mi cuerpo dijo "hasta aquí" y caí enferma. Tenía mucho cansancio y tuve que dejar de trabajar. No podía más".

Cuando todavía estaba en plena adolescencia, Elena Furiase tenía un ritmo de trabajo brutal que le pasó factura: "Tenía 21 años y estaba continuamente trabajando, pagando impuestos y trabajando más para poder hacerlo. Podía haberme hecho dos o tres programitas y listo. Pero no quise, no era mi camino".

Sobre el tan esperado remake de El internado, Elena Furiase ha confesado que: "Creo que hubiera sido bonito hacer algo con los actores de El Internado ya que "En el Internado: Las cumbres" no hay ningún actor de nuestra serie". Y es que ya sabemos que no han contando con los protagonistas principales de la serie y por eso, la actriz asegura que: "Me encantaría participar".

Sobre las nuevas caras de esta profesión, Elena asegura que: "En esta profesión tiene que haber cabida para todos. De lo que se peca, a veces, es de escoger siempre a los mismos". Con esa naturalidad que siempre le ha caracterizado, afirmaba: "¿Porqué tantos proyectos para una persona y tan pocos para el resto? Yo no digo que no trabaje. Pero, jolín, vamos a repartir un poco".

De esta manera, Elena Furiase se ha abierto en canal en su entrevista para MADMENMAG, donde podrás leer la entrevista completa y disfrutar de esa personalidad que tantos buenos momentos nos ha dado y que, estamos seguros, nos seguirá dando.