Elena Irureta, merecido premio Forqué a Mejor Interpretación Femenina por su papel en 'Patria'

MADRID, 17 (CHANCE)

Merecido no, lo siguiente. Elena Irureta es una de las grandes actrices que tiene nuestro país y, desgraciadamente como suela pasar, no ha tenido todo el reconocimiento que se merece. Gracias a su trabajo en la serie 'Patria', esta noche ha podido contar con todos los aplausos que se merecía, hoy sí. Y es que ha recibido el premio a la mejor interpretación femenina de serie, una alegría para empezar este deseado 2021 que no olvidará nunca.

Muy generosa siempre en sus declaraciones, Elena ha confesado que el premio fue haber sido nominados, con eso ya era suficiente: "Nuestro premio lo teníamos ya. El hecho de trabajar en patria y tener dos personajazos, ya es un premio. Estar nominadas era un plus y esto aún más".

Muy emocionada y con una sonrisa de oreja a oreja, la actriz ha querido agradecer a todo el mundo que le ha apoyado en su trabajo: "Quiero agradecer a los que nos han votado y a los que se alegran de que nos den este premio". Y es que sin duda esto es una inyección de vida espectacular para comenzar este 2021 con fuerza.

Cabe recordar que Elena pasó momentos muy difíciles a comienzos del año 2020 a causa de Coronavirus, pero parece que eso ya está más que superado: "Sí, yo también lo pasé un poquito mal con el Covid en marzo, ha habido de todo en el año. Ha habido alegrías y también ratos malos".