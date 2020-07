Elena Rodríguez sufre un accidente con el coche tras ser golpeada por otro vehículo

MADRID, 26 (CHANCE)

Adara Molinero llegaba este sábado a Madrid después de haber pasado con Rodrigo Fuertes unos días en Ibiza que seguro, quedarán en el recuerdo para siempre. La pareja esta fortaleciendo su amor con el paso de los días y parece que no pueden estar más felices que ahora. Ahora, la ganadora de GH VIP está en casa con su madre, Elena Rodríguez y ¡atención! porque nos ha contado por redes sociales el aparatoso accidente que ha tenido su madre con el coche.

Parece ser que le han dado un golpe a Elena Rodríguez en el coche que le ha provocado un arañazo terrible en la parte lateral del vehículo. Con cara de pocos amigos, la madre de Adara mostraba su disgusto por lo ocurrido mientras que su hija comentaba públicamente lo sucedido.

Adara Molinero ha explicado en sus historias de Instagram que la vida le ha enseñado a tomarse las cosas en serio, pero a no preocuparse demasiado cuando no hay por qué hacerlo. Ha confesado que la persona que le ha dado a su madre con el coche, puede tener cualquier problema o preocupación que le haya hecho no estar atenta y por eso haya golpeado el coche de Elena.

Sin duda, lo más importante de todo es que se trata de un roce entre los dos coches y no les ha pasado nada físicamente. Adara Molinero y su madre, Elena Rodríguez están en casa y seguro que dentro de unos días lo verán como una anécdota.