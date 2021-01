Elena Sánchez, orgullosa del ejemplo que está dando Ana Obregón

MADRID, 17 (CHANCE)

Elena Sánchez, periodista de TVE y especializada en cine, no se ha querido perder los Premios Forqué 2021. Y es que como venimos diciendo es una de las galas más importante en los últimos tiempos, sobre todo después de haber pasado el 2020, ya que se trata del primer evento cultural de este año. Con mucha ilusión hemos visto a la comunicadora pisar con fuerza esa espectacular alfombra roja en la que hemos vistos muchos rostros conocidos.

La periodista ha dejado claro que es todo un orgullo para ella poder estar en un evento como este: "sí, estar aquí es sobre todo una celebración, reconocer la importancia de la cultura en este tiempo que hemos estado confinados". Elena ha explicado que además de los profesionales reconocidos en estos meses, hay más y también se merecen reconocimiento: "Se va hacer un reconocimiento en la gala a todo el mundo que ha padecido esta pandemia. Durante la pandemia salíamos a aplaudir a los sanitarios, pero hay más y está muy bien subirlos a un escenario y decir a la gente que aquí, están y les ponemos cara".

En cuanto a cómo ha vivido ella el confinamiento, la periodista nos ha desvelado que: "Yo he sido una afortunada, aunque he vivido situaciones complicadas, nadie cercano ha vivido la enfermedad de una forma dura. Pero con angustia, con preocupación, cómo todo el mundo".

Como no podía ser de otra manera, Elena Sánchez ha querido tener unas palabras acerca de la triste muerte de Gerardo Malla: "Pues sí, es el momento de recuperar su obra y lo que nos dejó. La manera de que perdure su nombre es volviendo a revisar sus trabajos". También ha tenido palabras sobre la reaparición de Ana Obregón en las Campanadas: "Me parece muy bien fenomenal. La presencia de Ana en las campanadas mostrando esa fuerza ha sido todo un ejemplo y me alegro infinito de que regrese a su casa, TVE".