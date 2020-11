Elena Tablada, sin aguantar las lágrimas, despide a su abuela junto a su hija Ella

MADRID, 18 (CHANCE) Este trágico año se está llevando muchos rostros conocidos de nuestro país a causa de la Covid-19 y la matriarca de la familia Tablada, Elena Moure, ha sido una de ellas. Tras un íntimo velatorio en su domicilio de la capital madrileña, las mujeres de la familia se dieron cita en el crematorio de la que ha sido el pilar fundamental de la familia.Entre lágrimas y muchas muestras de cariño, Elena Tablada despedía a su abuela muy bien acompañada por su hija Ella, que no quiso perdersa la oportundiad de darle el último adiós a su bisabuela a pesar de su corta edad y es que la pequeña tenía una relación muy especial con ella.Fundidas en un tierno abrazo frente al féretro de su abuela, Elena y Naelé no pudieron reprimir la enorme tristeza al despedir a 'la Mami' como la llamaban todos cariñosamente. Como no podía ser de otra forma, Elena no se olvidó ni un segundo de su hija Ella con la que compartió muestras de cariño y complicidad durante todo el encuentrodemostrando la buena relación que comparten madre e hija. Javier Ungría, en un discreto segundo plano, acompañó a su mujer y al resto de la familia en el dolor por la pérdida de Elena con la que también tenía una relación muy especial.Con una rosa roja en la mano, todas las mujeres de la familia abandonaron el crematorio visiblemente tristes tras darle el último adiós a la que para ellas ha sido todo un referente de vida y de fortaleza.

