Elena Tablada habla del documental de Rocío Carrasco

MADRID, 8 (CHANCE)

Elena Tablada ha acudido a la primera jornada de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid otoño/invierno 2021-22 en Ifema y lo cierto es que la hemos visto completamente emocionada con la llegada de este tipo de eventos a nuestra sociedad. Muy feliz, la empresaria nos ha hablado de su situación actual, la que considera muy tranquila y sobre todo feliz.

"Cuando te acostumbras a estar en casa, ya no hay quién te saque de ahí" nos empezaba a decir Elena Tablada y más ahora que tiene a su niña pequeña a la que define: "Es simpática, es buena, me ha tocado la lotería". En cuanto a si va a ampliar la familia, nos ha asegurado que de momento no porque está muy reciente su último parto: "Ahora ya no, no he recuperado ni mi cuerpo, todavía no, ahora a disfrutarla ahora, es muy activa y ocupa mucho tiempo".

Sobre las críticas que recibe por redes sociales, Elena asegura que: "Me da igual la verdad, no es algo que me afecte, si fuese gente que quiero sí, pero si es gente que no conozco, me da igual. Yo intento hacer las cosas lo mejor que puedo, así que la vida yo creo que es muy justa en las cosas que te da y que te quita".

Cuando le preguntamos por los próximos proyectos laborales, Elena nos confiesa que: "Ahora mismo mi proyecto son mis hijas y mi familia, el tiempo pasa y al final la familia se te va y te quedas con ganas de haberla disfrutado más" y lo cierto es que eso es lo que vemos en los stories de la empresaria.

Como no podía ser de otra manera, Elena Tablada nos ha mostrado su opinión acerca del documental de Rocío Carrasco: "La veo, pero ustedes ponen las cosas demasiado tarde. Yo siempre voy a estar a favor de cualquier madre entregada a sus hijos y en contra del maltrato. Si ella ha hecho esto es porque necesita soltarlo y contar la verdad". De lo que sí que no ha querido hablar ha sido de su relación con Bisbal y ha salido corriendo.