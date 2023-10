Elena Tablada habla del juicio con Javier Ungría: "Tengo ganas de que pase y pasar página"

MADRID, 7 (CHANCE)

Las últimas veces que hemos hablado con Elena Tablada nos ha comentado cómo está viviendo estos meses de 'enfrentamiento' jurídico con su expareja, Javier Ungría... y lo cierto es que coincide en que ya está mucho mejor, pero que necesita acabar con esta guerra judicial para pasar página de todo.

Esta semana nos la hemos encontrado en el evento de José Moro y nos ha asegurado que ha hecho todo lo posible para las que cosas funcionen y se llegue a un acuerdo: "yo tengo muchísimas ganas de que esto pase, pasar página y que esto sea parte del pasado", desvelando que "está difícil" a pesar de que "yo lo he intentado de todas las maneras, pero es difícil".

A pesar de que tienen este juicio pendiente, Elena nos comentaba que "una cosa es una cosa y otra cosa es que al final es el padre de mi hija y es como el padre de mi otra hija" por lo que "por mucho que haya habido desencuentros por no ponernos de acuerdo, somos padres de una niña y hay que ser coherentes con eso". Por eso, espera que "los dos tengamos la madurez suficiente como para poder llevar eso".

Cambiando de tema, la empresaria zanjó uno de los temas de los que más se ha hablado en los últimos meses: su posible amistad con Chenoa. Elena dejaba claro que coincidió con ella "y me cae súper bien, es súper buena chica y me cae genial" y no dudaba en defenderla de la imagen que a veces se ha dado de ella: "la imagen que se crea de una persona en la prensa no siempre es lo mismo, hay que conocer a la gente".

Si le preguntan por el amor en estos momentos, Tablada nos asegura que "no hay nada" porque "no tengo ganas" ya que "está ahora mi cabeza en otras cosas y en trabajar centrarme en salir adelante, sacar a mis hijas adelante y bueno si llega, llega, pero con cautela".

Además, nos reconocía que se ha vuelto "mucho más exigente, mis límites son otros diferentes. Cometo el fallo que a veces me olvido de eso, es muy importante para mí en una relación tenerte tú presente, valorarte tú para que te valore la persona que tienes al lado".

Por último, nos habló del percance que tuvo con las redes sociales cuando le hackearon la cuenta, asegurándonos que "es duro porque al final te das cuenta de lo vulnerables que somos a las redes sociales. Es como si alguien llega y te quema tu negocio, tu empresa, ahí me di cuenta que es que somos tan vulnerables que tengo que empezar a buscarme por otro lado las vías, cualquier día esto se acaba".