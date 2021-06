Elena Tablada nos desvela si se plantea ampliar familia

MADRID, 27 (CHANCE)

Elena Tablada está viviendo uno de los momentos más dulces de su vida y lo cierto es que la vemos con una sonrisa en su rostro día sí y día también. Tras haber bautizado a su hija hace unos meses, parece que la empresaria se siente más a gusto con su vida que nunca y por eso pregona a los cuatro vientos por redes sociales esa felicidad tan inmensa.

Pero no todo ha sido de color de rosas, Elena ha pasado la Covid y tras hablar con ella este fin de semana, nos ha confesado que aún sigue teniendo secuelas: "Tengo secuelas de olfato y gusto, me ha cambiado. Me hice unas pruebas de resonancia magnética y me han dicho que es normal con el Covid y la vacuna".

A pesar de estar viviendo uno de los momentos más dulces de su vida, Elena ha tenido que enfrentarse a la muerte de su padrastro y, aunque ha sido algo muy doloroso, la empresaria nos ha contado que era lo mejor porque llevaba muchos años padeciendo una enfermedad: "Él llevaba varios años malito y ha sido el mejor desenlace".

La influencer nos ha confesado que en estos momentos no se plantea tener más hijos y es que sus dos hijas le alegran los días y hacen que todo sea más divertido, por lo que por el momento no quiere ampliar esa familia que vemos tantas veces por redes sociales: "Tengo dos niñas espectaculares, para qué voy a tener más".