Elena Tablada nos habla de la separación de su hija y Javier Ungría

MADRID, 29 (CHANCE)

El pasado mes de febrero, Elena Tablada rompía su silencio y hablaba por primera vez para la revista ¡HOLA! sobre su separación con Javier Ungría: "Habría sido todo más fácil y sano si hubiera habido terceras personas. Las excusas fueron tan crueles que, como madre, solo me nació dejarlo ir y alejarme lo máximo posible". Unas declaraciones que provocaban un gran revuelto en el mundo mediático y que no pasaban desapercibidas por su ex.

Javier no tardaba en responder con ironía compartiendo una reveladora publicación a través de sus redes sociales: "Porque terminaron con su ex, suelten el chisme". "Quieres la versión de ella o la mía? Porque la de ella está más interesante, hasta yo me agarré odio...".

Europa Press ha podido hablar en exclusiva con Elena Tablada, madre de la diseñadora de joyas, y lo cierto es que prefiere mantenerse al margen de los motivos de la separación de su hija con Ungría: "yo por suerte me llevo bien con todos, si yo me pusiera en contra sería horrible. Siempre me he llevado bien, no tengo problemas con ellos".

La madre de Tablada nos ha asegurado que eso es un tema que tienen que resolver su hija y él: "yo no estaba mucho aquí, estaba fuera, no me he enterado muy bien ni quiero saber, mientras menos sepa de estos problemas, mejor" porque cabe el riesgo de salir 'dañada': "Ellos se arreglan y luego tú te metes y es peor, yo prefiero estar fuera".

Cuando le preguntan por David Bisbal y la buena relación que tiene ahora con su hija después de los enfrentamientos públicos que han tenido, nos asegura que sus exyernos son buenos padres: "Javier adora a su hija, igual que David adora a ella, él a su niña también".

Elena también ha querido opinar sobre el complicado momento que vive el cantante con su padre y nos ha explicado que "la vida y la profesión que tuvo también es muy dura, le daban un golpe y es horrible, eso se nota después. Ella adora a su abuela mari, al abuelo también, él juega con ella".