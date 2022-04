Elena Tablada, y su nuevo 'reproche' a David Bisbal sobre su hija Ella

MADRID, 1 (CHANCE)

Después de años de desencuentros públicos y en los tribunales por la supuesta 'exposición' que para David Bisbal hacía Elena Tablada de su hija Ella en redes sociales y diferentes eventos, el cantante y la diseñadora llegaban a un acuerdo privado y enterraban el hacha de guerra.

Desde entonces su relación es mucho mejor por la niña que tienen en común, de 12 años, pero aun así, y a pesar de su discreción, Elena lamenta que no pueda compartir con sus seguidores imágenes y momentos de Ella, como sí hace con Camilla - fruto de su relación con Javier Ungría, y que el próximo 21 de abril cumplirá 2 añitos - ya que Bisbal quiere preservar la intimidad de su primogénita por encima de todo.

Así nos lo ha contado la diseñadora en su reaparición en el concierto de Manu Tenorio en la Sala Kapital. Centrada 100% en sus niñas - que, como confiesa orgullosa, se quieren mucho - Elena no entra en detalles porque ante todo no quiere problemas con David, pero sí se le escapa que, si fuese por ella, daría más normalidad al día día de Ella, que ya está inmersa en la adolescencia.

Una etapa complicada para muchos padres a la que Tablada no tiene miedo, aunque sí reconoce que le gustaría contarle a su hija "la realidad de lo que está pasando y lo que le va a pasar en los próximos años", cuando cumpla la mayoría de edad y su imagen se 'despixele' como ha sucedido con otros hijos de celebrities, como Alejandra Rubio, Julia Janeiro, Rocío Flores o Isa Pantoja.

"Quiero que sea ella misma y que lo viva como ella misma", confiesa, asegurando que "por mí lo normalizaría todo perfectamente, porque cuanto más normal sea todo será mucho mejor para ella". "Pero bueno, para eso las dos personas tenéis que estar de acuerdo y por ahora no se está normalizando", señala, en un reproche indirecto a Bisbal, al que no nombra en ningún momento.

Orgullosa de Ella, Elena revela que "quiere mucho a todos sus hermanos" - Camilla, por parte de madre, y Matteo y Bianca por parte de padre - y que es una súper hermana mayor. ¿Se imagina ya el día en el que su hija la convierta en abuela? ¡Su divertida respuesta ante esta surrealista pregunta, en el siguiente vídeo!

- Me gustaría siendo abuela, pero ya no me preguntáis ni por otro bebé, ya me preguntáis por abuela.

- Tendrías otro.

- No, no voy a tener otro, pero abuela sí quiero ser.

- David se ha cambiado de casa.

- No lo sé.