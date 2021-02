Elena Tablada le organiza una discreta fiesta de cumpleaños a su hija Ella

MADRID, 15 (CHANCE)

Elena Tablada y Javier Ungría organizan una comida familiar de lo más especial para celebrar por todo lo alto el cumpleaños de Ella. Tras el 'escarmiento' recibido después de la boda de la hermana de Javier, Elena ha renunciado a una gran fiesta de cumpleaños reduciendo el número de comensales a los familiares más cercanos.Cansados del gran revuelo que se produjo tras la boda por las supuestas imprudencias que cometieron los invitados en plena tercera ola de Coronavirus, Elena deja claro que no puede dar explicaciones de cada una de las bodas que ha ido en toda su vida: "¿Me estás haciendo preguntas del cumpleaños de mi hija o de cosas que no tienen nada que ver conmigo? ¿Quieres que te hable de mi boda? No te voy a contar de todas las bodas que he ido en mi vida" respondió Elena visiblemente molesta por la presión de la prensa. Ante el mal trago que ha tenido que pasar en estos días debido a las amenazas que ha sufrido en redes sociales, Elena se muestra rotunda al respecto: "La verdad es que sí, ha sido un mal trago, mi opinión es que si no se puede hacer, deberían prohibir las bodas".Cargando con su hija pequeña en brazos, Elena confirmó que su hija también iba a poder disfrutar del día de su cumpleaños al lado de su padre, David Bisbal: "Tenemos que dividir para que Ella disfrute de sus dos familias y que sus padres puedan disfrutar de ella también". Destacando la personalidad tan especial de Ella, la diseñadora de joyas añadió: "Ha sido la que nos estrenó como padres y es súper especial".En todo momento al lado de su mujer, Javier Ungría tampoco faltó en la celebración familiar por el 11 cumpleaños de Ella. Tras haber demostrado en repetidas ocasiones que comparte una relación muy especial con la pequeña, Javier deja claro que están tranquilos con la investigación que está realizando Sanidad tras la boda de su hermana: "Estamos encantados porque es lo mejor que nos puede pasar. Esa gente que tiene la voz más alta que el resto dirán que está todo bien" comentó tranquilo a las puertas del restaurante donde había tenido lugar la comida de cumpleaños.