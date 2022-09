Elena Tablada retoma su vida social tras su operación de pecho y nos cuenta cómo está su relación con Javier Ungría

MADRID, 23 (CHANCE)

Temporada repleta de importantes cambios en la vida de Elena Tablada. A mediados de agosto la diseñadora anunciaba su separación de Javier Ungría con un emotivo comunicado en sus redes sociales en el que, sin entrar en detalles de los motivos de su ruptura, dejaba la puerta abierta a una posible reconciliación con el padre de su hija Camila: "Después de 6 años de una preciosa relación, a pesar de que ninguna es un camino de rosas, hemos decidido dar un 'pare' para así poder respirar y ver en qué consiste realmente la felicidad" confesaba.

Días después, Elena ponía rumbo a Ibiza, donde refugiada en sus amigos más cercanos, se dejaba ver abatida tras una separación sobre la que, por el momento, no ha hablado públicamente. De regreso en Madrid, la ex de David Bisbal decidía dar un 'salto al vacío' y entrar en quirófano para cambiar una importante parte de su anatomía que, como ella misma confesaba a sus seguidores, la hacía sentir muy incómoda: el pecho.

Tablada se sometía a una mastopexia, es decir, una operación para elevar su pecho y reducir el tamaño de sus mamas, cambiando sus prótesis por unas de menor tamaño: "Mucho me lo pensé, pero al final solo te arrepientes de las cosas que no haces para sentirte mejor contigo mismo. Con mi estatura nunca me sentí cómoda con el tamaño de pecho que tenía y estoy feliz de haber recuperado mis formas iniciales" confesaba en Instagram, mostrando por primera vez el resultado en Instagram días después de la intervención.

Y ahora, tan solo 10 días después de su operación de pecho, Elena ha reaparecido públicamente en el estreno en Madrid del musical 'Charlie y la fábrica de chocolate'. Presumiendo de sus nuevas formas con un ajustado top en color azulón y acompañada por amigas como Raquel Rodríguez, la empresaria evitó pasar por el photocall para atender a la prensa, aunque sí nos ha contado que se encuentra "bien" y recuperada.

Acerca de cómo está su relación con Javier Ungría, Elena asegura que "todo bien", sin aclarar si se plantea una reconciliación o si este 'pare' en su matrimonio se convertirá en una separación definitiva.