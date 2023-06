Elena Tablada rompe su silencio sobre su guerra judicial con Javier Ungría: "Es un proceso complicado"

MADRID, 21 (CHANCE)

Elena Tablada y Javier Ungría iban a verse las caras en los tribunales el pasado miércoles 13 de junio después de que el empresario solicitase la custodia compartida de la hija que tienen en común, Camila, de 3 años. Sin embargo, horas antes de su reencuentro en los juzgados el juicio se suspendía por falta de jueces, y ahora la expareja espera una nueva fecha para intentar solucionar sus diferencias mientras la situación es cada vez más tensa.

Tal y como afirma 'Vanitatis', la diseñadora está triste, agobiada y expectante ante la posibilidad de perder la custodia total de su pequeña, puesto que más allá de intereses económicos para continuar con su alto nivel de vida como se ha señalado, lo único que quiere Elena es que sus hijas -Camila y Ella, fruto de su relación con David Bisbal- vivan y se críen juntas como hasta ahora.

Intentando sobreponerse a su próxima batalla judicial con su exmarido, y a la posibilidad de que un juez le otorgue la custodia compartida de su niña a Javier -algo que intenta no pensar para no hundirse- la diseñadora se refugia en su entorno más cercano y ha sido precisamente en compañía de su hermana Naele Tablada cuando por primera vez se ha pronunciado sobre este delicado asunto.

"Si se ha publicado que se ha suspendido el juicio porque no hay juez, ¿para qué quieres que te lo cuente yo? No voy a contar nada, mi corazón. Yo sé que estás muy dispuesta con 'cuéntanos', pero no voy a contar nada. Te agradezco mucho que estés aquí pero no voy a decir nada y esto es una vergüenza estar así en la calle" ha asegurado en declaraciones exclusivas a Europa Press.

Ante nuestra insistencia, y aunque está cerrada en banda a revelar ningún detalle de su guerra judicial con Javier, Elena sí ha reconocido que el motivo por el que prefiere no hablar es porque "es un proceso complicado". "Tienes que entender que en procesos así pues es mejor no hablar" ha añadido.

Dejando en el aire si ya tienen nueva fecha para su cara a cara en los tribunales, la socialité sí ha salido al paso de sus supuestas declaraciones acerca de la cantidad que su exmarido debía pasarle en concepto de pensión compensatoria tras haber residido en su domicilio -que Bisbal adquirió para su hija Ella tras su separación- durante los siete años que duró su relación: "¿Tú me has visto diciendo algo? Pregúntame cosas que yo haya dicho, por fi, no pongáis en mi boca cosas que yo no he dicho porque vuelvo a decir que esto es un proceso complicado y tú no puedes poner cosas en boca de los demás que no se han dicho, ¿vale?".

Sin embargo, Elena sí ha confesado que se encuentra "muy bien" de ánimos y ha querido aclarar que para ella no es una "lucha" con Ungría por la custodia de su hija porque "lucha es una palabra muy fea". "Yo quiero que mis hijas estén bien y que me dejéis de grabar que está toda la calle mirando, ¿vale? Y ellas están bien que es lo único importante" ha explicado.

Una reaparición en la que la diseñadora, gran amiga de Alejandro Sanz, se ha pronunciado además sobre los rumores de relación que han surgido entre el cantante y Shakira en la prensa latina. "Es buenísima persona, lo quiero con toda mi alma y es mi compadre. No pueden dejar de ir a sus conciertos y cuando vayas verás por ti misma cómo está de ánimos" ha afirmado, reconociendo que aunque no tiene "ni idea" de su presunto romance con la colombiana, está convencida de que harían una canción "buenísima".