Elena Tablada, tarde de risas y confidencias en muy buena compañía

La diseñadora disfrutó de una divertida comida que se alargó hasta bien entrada la noche con amigas como Raquel Rodríguez y Lucía Hoyos

MADRID, 17 (CHANCE)

La pandemia no ha hecho estragos en su amistad y en cuanto ha podido Elena Tablada ha convocado a sus mejores amigas para disfrutar de una tarde de chicas. Junto a Lucía Hoyos y Raquel Rodríguez, la diseñadora pasó una divertida jornada entre risas y confidencias, que comenzó a la hora de la comida y no terminó hasta bien entrada la noche, dejando constancia de la buena sintonía que les une después de tantos años de amistad.

El vídeo del día Desarticulado un falso centro de seguridad privada en Madrid

Un reencuentro de amigas por el que Elena no dudó en separarse por unas horas de sus hijas Ella y Camila, que hace las delicias de sus famosos papás con su simpatía y sus enormes ojos azules - idénticos a los de Javier Ungría - y a la que le falta tan solo un mes para que celebre su primer cumpleaños.

Elena no suele dejar indiferente a nadie y en esta ocasión no podía ser menos. Su look acaparó todas las miradas. Con un mix max de tendencias, la diseñadora aunó en su outfit de tardeo cazadora denim; sobre camisa de cuadros escoceses; jersey color crema rematado en flecos; leggings con ojales y cordones; deportivas y zapatillas blancas. Todo un compendio de elementos que solo ella podía defender con éxito.

El tiempo de hoy

Visiblemente contenta tras su divertida jornada de amigas, y cumpliendo con el toque de queda, Elena ponía rumbo a su domicilio en compañía de un amigo. Muy discreta, la ex de David Bisbal prefería no pronunciarse sobre la separación de Iker Casillas y Sara Carbonero, a quienes conoce hace varios años. Sin ganas de hablar, la diseñadora tampoco nos contó cómo están sus pequeñas ni cómo celebrarán el cumpleaños de Camila, una fecha que tiene de lo más ilusionada a la socialité.