Elio Valderrama, destrozado, se rodea de rostros conocidos en el emotivo funeral de Jesús Mariñas

MADRID, 14 (CHANCE)

Tras su dolorosa pérdida el pasado 10 de mayo a causa de un cáncer de vejiga contra el que llevaba luchando casi dos años, familiares y amigos de Jesús Mariñas han querido dar su último adiós al inolvidable periodista en una misa funeral que ha tenido lugar este lunes en la Parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro.

A pesar de que el deseo del gallego fue no recibir ningún tipo de reconocimiento póstumo - por lo que tras su muerte no hubo capilla ardiente - Elio Valderrama ha querido recordarlo un mes después con una sencilla ceremonia a la que no han faltado un buen número de rostros populares, emocionados en este multitudinario homenaje al recordado tertuliano.

Muy amigo de la familia Campos, y con la llamativa ausencia de María Teresa porque ya entrada la tarde prefiere no salir de casa, Terelu y Carmen Borrego no se perdieron el funeral, a donde llegaron acompañadas por el chófer de su madre, Gustavo Guillermo, y la también colaboradora Belén Rodríguez.

"Qué os puedo decir, se nos ha ido un grandísimo amigo, yo tenía una especial unión con él" confesaba una emocionada Carmen, mientras Terelu reveló que su madre "está muy afectada" por el fallecimiento de Mariñas y porque "se ve mayor". "Se van yendo las personas de mi alrededor* " piensa la veterana presentadora, como ha explicado su hija.

Lydia Lozano - que quiso destacar la gran amistad que el periodista tenía con su marido, Charly, al que le compraba zapatos como contó divertida - Rappel, Rosa Valenty, un emocionado Pedro Trapote en compañía de su mujer, Begoña García Vaquero, Rosa Benito, Paloma Barrientos o Antonio David Flores, que llegó el último y se fue el primero evitando así un incómodo reencuentro con algunos de sus excompañeros.

Una ceremonia oficiada por el Padre Ángel, en la que cantó Diana Navarro y en la que un afectadísimo Elio Valderrama nos contaba cómo se encuentra tras el fallecimiento del amor de su vida: "Estoy hecho polvo, Jesús todos los días lo tengo en la cabeza y luego baja y llega al corazón, esto es todos los días. No sé cómo explicarlo".

"Añoro todo en general. Son muchos años comiendo juntos, trabajando juntos, saliendo juntos, viajando juntos, opinando juntos, éramos dos en uno" ha explicado, incapaz de contener la emoción al recordar a su marido.

A su lado en todo momento Lola Herrera, un apoyo muy importante para Elio, que asegurando que "Jesús era mucho Jesús" ha explicado que, aunque ahora está haciendo su "duelo", está convencida de que poco a poco su viudo saldrá adelante: "Es joven, tiene toda una vida por delante y Jesús estaría encantando de verle que cuanto antes pueda hacer una vida gratificante".

"Muchísimas gracias de corazón, súper agradecidos, no sé cómo agradecer cómo os habéis portado, al público en general, hay mucho cariño, el cariño que le tiene la gente estoy alucinando" ha destacado Elio, que con una sonrisa ha revelado que se imagina a Jesús en el cielo con Rocío Jurado, la Caballé, Naty Mistral, Celia Cruz... "La que van a liar" ha apuntado.