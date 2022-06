Elio Valderrama, viudo de Jesús Mariñas, nos desvela cómo se encuentra

MADRID, 10 (CHANCE)

El 10 de mayo el mundo de la prensa del corazón lloraba la muerte del periodista Jesús Mariñas. Tras meses luchando contra un cáncer de vejiga, sufrió unas complicaciones en los últimos momentos que le llevaron a estar ingresado en el hospital, hasta que su cuerpo no pudo más. Eso sí, el rostro conocido de televisión no dejó de recibir las visitas de sus seres queridos y sobre todo, la de su marido Elio, que no se separó de él ni un solo día.

Europa Press Reportajes ha podido hablar con Elio Valderrama, después de la muerte de su marido y lo cierto es que nos hemos encontrado a un hombre que intenta seguir adelante, pero que no borra para nada el recuerdo de Jesús.

De esta manera, Elio ha hablado por primera vez para nuestros micrófonos y nos ha confesado cómo se encuentra tras el fallecimiento de su marido: "voy tirando, tengo buenas amigas, me sacan un poco no salía desde hace un mes, Fabiola me llamó, me acompaña y me da ánimo. Tengo suerte por eso, me hacen las cosas más fáciles".

Elio nos aseguraba que le tiene muy presente todos los días, ya que la relación que mantenía con él era extraordinaria: "es fantástico, yo que sé, no sé cómo explicar de verdad, es como si fuera dos en uno, yo estoy como si lo viera todos los días, la gente pensará que estoy loco". No cabe duda de que el viudo del periodista sigue adelante, en esta ocasión salía de casa con Fabiola Martínez, pero con el recuerdo muy presente de él.