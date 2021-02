Elisa Matilla, compañera de Isabel Pantoja en "Yo soy esa", desvela cómo fue trabajar con la artista

MADRID, 5 (CHANCE)

Elisa Matilla es uno de los rostros imprescindibles en el panorama interpretativo de nuestro país. Con una larguísima trayectoria tanto en cine, como en televisión y en teatro, la actriz presenta "Asesinos todos", su nueva obra al lado de Carlos Sobera, Neus Asensi y Ángel Pardo. Una comedia que se estrena esta misma tarde en el Teatro Reina Victoria y que promete regalarnos las risas que tanto necesitamos en estos momentos.

Además, después de haber trabajado con Isabel Pantoja, no tiene más que buenas palabras para la tonadillera.

- CH: Cuéntanos como es Loli, tu personaje.

- ELISA: Pues Loli es tremenda. Loli es una mujer que es impulsiva, que no tiene filtro y que habla y luego piensa, entonces está en una circunstancia muy especial de su vida en el que su amor, su chico, lo está pasando muy mal y ella decide que pisos o te pisan, y ella va a pisar.

- CH: Lleváis al límite la paciencia, ¿tú eres una persona que tiene paciencia?

- ELISA: Sí, yo soy muy paciente, muy tranquila, no me suelo alterar por nada. Tengo mis momentos, pero no está muy bajo.

- CH: ¿Cómo has vivido todo esto del confinamiento? ¿Cómo estás?

- ELISA: Pues a ver, estamos todos raros y vulnerables. Este tiempo es vulnerabilidad y que encima pues tampoco te puede quejar. No me puedo quejar porque, bueno, hay gente que lo está pasando muy mal y no es el caso de otra gente con lo cual no te puedes quejar y todo se vuelve como extraño. Yo creo que cuando salgamos de esta podremos hablar claramente de la cicatriz que nos ha dejado todo esto.

- CH: ¿Cómo ves el futuro de la cultura en general y del teatro? Lo habéis pasado muy mal porque es uno de los sectores más afectados.

- ELISA: Exactamente, yo creo que especialmente vulnerables también, pero yo creo que nos afecta a todos. La cultura es segura, pero creo que hay algo que hablaba sobre los planes, ¿no? Hacer planes a largo plazo es algo que ya no se puede hacer casi ni colectiva ni individualmente, es una forma de pensar distinta. Entonces yo creo que la adaptación al medio de la profesión que sea también tenemos que aprender.

- CH: Me ha hecho mucha gracia leyendo tu curriculum que tu primera película fue con Isabel Pantoja.

- ELISA: Eso es, 'Yo soy esa'. La primera película fue ahora no recuerdo, pero de las primeras.

- CH: ¿Cómo era ella en aquel entonces? Porque después de todo lo que está pasando ahora.

- ELISA: Pues a ver, era una profesional increíble que llegaba con el trabajo bien sabido, con mucha voluntad de echar horas cuando las había y muy buena compañera. Es que yo es lo único que os puedo decir de ella cómo compañera, que es cómo la conocí, ¿no?

- CH: Es cómo si hubiera cambiado porque es cómo si hubiese pegado un cambio.

- ELISA: Es que yo la he conocido durante la película y luego no he vuelto a coincidir con ella, pero ya te digo que durante la película fue una compañera excelente para todos.

- CH: Cuando sales del teatro, ¿aparcas el personaje o mientras dure la obra?

- ELISA: No, no. Yo soy muy de aparcar, yo aparco y me lo llevo lo justo, no hace falta más. Cuando estás creándolo pues recibes mucha información de gente que va andando por la calle, de gestos y tal, pero en el momento que ya lo creas te olvidas.