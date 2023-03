Elizo cree que la dirección de Podemos carece de "capacidad moral o política" para impedir que se arrope a Yolanda Díaz

MADRID, 30 (EUROPA PRES)

El vicepresidenta tercera del Congreso y diputada de Podemos, Gloria Elizo, considera que la dirección del partido morado no tiene "capacidad moral, política e incluso personal" para pedir a los cargos del partido que no arropen el lanzamiento de Sumar, la candidatura de una persona, Yolanda Díaz, que ha sido "compañera" de la formación "durante ocho años".

Así ha respondido Gloria en los pasillos del Congreso al pedírsele opinión sobre la decisión de líderes regionales de Podemos que acudirán el próximo domingo en Madrid a la puesta de largo de la plataforma que lidera la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo.

Para Elizo, ir a ese acto no puede interpretarse como desoír las instrucciones de la dirección de la formación que lidera Ione Belarra. Y es que, desde su punto de vista, la cúpula de su partido "no tiene capacidad política, moral o incluso personal" para pedir que no se acompañe "a una persona que ha sido compañera durante ocho años".

Elizo, que mantiene posiciones críticas con la Ejecutiva estatal, no podrá estar el domingo en ese acto por motivos de agenda pero hace días que dejó claro su apoyo a Díaz. Además, ha enfatizado que ese día no se va a registrar una coalición electoral, sino que se va a presentar una candidatura. "No debe haber ningún fleco que impidiera que todos y todas estén en la presentación", ha recalcado.