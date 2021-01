Elkarrekin Podemos cree que ha faltado tiempo para negociar los Presupuestos vascos

Gorrotxategi dice que no han decidido aún la posibilidad de presentar una enmienda a la totalidad de las Cuentas

BILBAO, 16 (EUROPA PRESS)

La portavoz del grupo Elkarrekin Podemos en el Parlamento vasco, Miren Gorrotxategi, ha señalado que tanto su formación como el Gobierno Vasco han negociado los Presupuestos con "sinceridad", aunque ha faltado tiempo. Asimismo, ha rechazado que hayan tenido "vértigo" a la hora de alcanzar un pacto.

En rueda de prensa por vía telemática, Gorrotxategi ha analizado la negociación presupuestaria que en los últimos días ha mantenido la coalición con el Ejecutivo y que finalmente ha concluido este sábado sin acuerdo.

El Gobierno Vasco ha trasladado a Elkarrekin Podemos propuestas valoradas en 97 millones, aunque Gorrotxategi ha matizado que "más de la mitad de esa cifra eran compromisos adquiridos en el acuerdo del pasado año y que no han sido ejecutados".

No obstante, Gorrotxategi ha lamentado que no se haya podido alcanzar un acuerdo tras el tercer encuentro y ha indicado que desde Elkarrekin Podemos eran conscientes de que el proceso "no era fácil". "El Gobierno cuenta con mayoría absoluta y otro elemento que condicionaba el proceso era el tiempo, cuatro días escasos que dificultan la negociación", ha añadido.

Tras afirmar que Elkarrekin Podemos tenía que intentar un acuerdo, ya que era "lo que la ciudadanía y el contexto de pandemia exigía", ha subrayado que era así su "obligación" intentar incidir en los Presupuestos.

"Ambas partes hemos negociado con sinceridad, pero el acuerdo no ha sido posible. El Gobierno nos ha expresado que ni puede ni debe ir más allá de lo que estaban yendo y en ese planteamiento muchas cuestiones esenciales quedaban fuera", ha indicado, para añadir que no había así disponibilidad para hablar de "políticas sociales, publificación de las residencias o fiscalidad".

"SEGUIR TRABAJANDO"

El vídeo del día Finaliza la misión de la sonda de calor interno de Marte

Según ha reconocido, Elkarrekin Podemos estaba dispuesto a "seguir hablando", pese al poco tiempo que quedaba de margen, pero el Ejecutivo les ha trasladado que "más allá no podía ni debía ir".

"El acuerdo no ha sido posible, pero tenemos que seguir trabajando y hablando para que lo que no ha podido llegar a ser esta vez, lo sea más adelante", ha confiado.

Por último, ha rechazado que la coalición haya tenido "vértigo" a la hora de acordar y ha reconocido que no está decidida aún la posibilidad de presentar una enmienda a la totalidad.

Asimismo, ha señalado que si en Vitoria se ha dado un acuerdo presupuestario ha sido porque el gobierno municipal de la capital alavesa necesitaba los apoyos. "Había intención y tiempo", ha expresado.