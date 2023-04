Elkarrekin Podemos-IU rechaza la Ley de Educación porque "no refuerza la escuela pública ni lucha contra la segregación"

Pedirá la devolución de la ley y no irá a la reunión de seguimiento del Pacto educativo, si se mantiene su convocatoria esta tarde

VITORIA, 26 (EUROPA PRESS)

Elkarrekin Podemos-IU presentará una enmienda a la totalidad al proyecto de Ley de Educación, porque "los compromisos que se alcanzaron --en el pacto educativo-- se postergan a un futuro desarrollo", ya que es un texto "demasiado genérico" en el que "no hay contenidos que refuercen ni la escuela pública, ni la lucha contra la segregación". Además, ha insistido en que el Gobierno Vasco "tiene la responsabilidad" de presentar en la Cámara un proyecto de ley que "cumpla con el pacto firmado".

En una rueda de prensa celebrada en el Parlamento Vasco, los parlamentarios de la coalición Miren Gorrotxategi, Iñigo Martínez e Isabel González han valorado el proyecto de Ley vasca de Educación que aprobó este pasado martes el Consejo de Gobierno Vasco.

Gorrotxategi ha advertido que su grupo "no puede legitimar un sistema educativo donde la mitad de la educación es privada" y por ese motivo, hace un año, alcanzó un acuerdo con las fuerzas que sustentan el Gobierno Vasco --PNV y PSE-- y EH Bildu.

"Por primera vez, el Gobierno quería asumir un cambio de rumbo en el sistema educativo vasco y aunque todos nos dejamos pelos en la gatera, por primera vez se podía firmar un acuerdo que introducía cuestiones básicas para nosotras como el refuerzo de la escuela pública, la ampliación del perímetro de la escuela pública, asegurar que hubiera una oferta pública suficiente, y además exigiendo compromisos claros contra la segregación de la que Euskadi es líder a nivel del Estado", ha señalado.

Tras conocer el texto remitido por el Gobierno a la Cámara vasca, Gorrotxategi ha expresado la "profunda decepción" de su grupo, aunque ha reconocido que "es una decepción anunciada por los sucesivos incumplimientos del pacto firmado hace más de un año".

"Este proyecto legal viene a certificar el rumbo de este gobierno en materia educativa en dos sentidos: por una parte, en su nulo compromiso con la escuela pública y su negativa a convertirla en el eje vertebrador del sistema de educación; y por otro, en su falta de compromiso también para acabar con la segregación que padece este país", ha criticado.

Para Elkarrekin Podemos-IU es un texto en el que "los compromisos que se alcanzaron se postergan a un futuro desarrollo", ya que "es un texto demasiado genérico, no dice nada concreto, no hay contenidos que refuercen ni la escuela pública, ni la lucha contra la segregación".

En este sentido, ha criticado que para este proyecto de ley, la titularidad del centro "no es importante" y "lejos de reforzar la escuela pública, la diluye en un servicio público vasco de educación en la que entran todos los centros que están financiados con fondos públicos, sean públicos o privados".

"IMPOSIBILIDAD LEGAL"

"La ley recoge este concepto, Servicio Público Vasco de Educación, con mayúsculas, como si de un ente propio se tratara, cuando el Departamento de Educación ya ha sido advertido de la imposibilidad legal de constituir un organismo que trate por igual a centros públicos y concertados", ha advertido.

Asimismo, ha criticado que "con la creación de este ente, lo que se hace es equiparar las dos redes educativas, a pesar de que no se puede denominar servicio público a un sistema donde la mitad de los centros que lo llevan a cabo son concertados".

También ha señalado que en el artículo 25.2 "se indica que la administración educativa garantiza la prestación de una enseñanza gratuita en los niveles correspondientes y de calidad a través de los centros financiados con fondos públicos".

"Nuevamente esta fórmula es indiscutiblemente contraria a la normativa estatal básica que establece que los poderes públicos tienen que garantizar el derecho a la educación mediante una oferta suficiente de plazas públicas y no de plazas sostenidas con fondos públicos. Es clarísima la contradicción", ha insistido.

Además, ha criticado que el consejero de Educación afirma que esta ley establece las condiciones que los centros concertados deben cumplir para acceder al concierto y sostenerlo, pero "la única condición real que establece la ley para recibir el concierto es la no segregación por razones de sexo, y para este viaje no hacía falta alforjas, porque ya la establece la ley básica estatal".

Asimismo, ha censurado que con el texto legal presentado "la concertación sigue siendo prácticamente universal, no va dirigida preferentemente a los centros que atienden a poblaciones escolares en condiciones económicas desfavorables" y ha denunciado que "no hay mecanismos concretos para evitar la sobreoferta y tampoco se establece la manera de revertirla".

Gorrotxategi ha señalado que tampoco han encontrado "ninguna medida concreta para hacer frente a las altas tasas de segregación que el sistema educativo vasco padece".

"Este texto entra en clara contradicción con el texto que acordamos en abril; es el colofón a los sucesivos incumplimientos del pacto educativo. Los acuerdos de abril, el pacto educativo, lo que obligaba era a realizar un giro en la política educativa en Euskadi y este anteproyecto de ley apuesta porque todo sea igual", ha subrayado.

Por todo ello, ha anunciado de que "por responsabilidad" van a presentar una enmienda a la totalidad al proyecto de ley, ya que cree que "el Gobierno tiene la responsabilidad" de llevar al Parlamento "un proyecto de ley que cumpla con el pacto firmado".

Preguntada por la reunión de seguimiento del Pacto educativo convocada para este miércoles, Gorrotxategi ha explicado que "dadas las circunstancias, esta reunión no tiene sentido". "No sabemos si el departamento desconvocará esta reunión. Desde luego, nosotras no estamos en posición de acudir a una reunión con la situación que se nos ha presentado ahora", ha explicado antes de confirmar que no acudirán a la reunión si se mantiene convocada.