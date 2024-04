Elma Saiz pide "reflexionar" tras la carta de Sánchez y asegura que "no todo vale" en política

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha pedido "pararse y reflexionar" tras la carta publicada ayer por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que anunció su posible renuncia, y ha asegurado que "no todo vale" en política.

Sánchez anunció ayer, a través de una carta publicada en sus redes sociales, que cancelaba su agenda pública hasta el próximo lunes 29 para "reflexionar" si debe continuar al frente del Ejecutivo tras las investigaciones a su esposa, Begoña Gómez.

"Somos todos personas y hoy tendríamos una democracia mucho más sana si fuéramos conscientes, si nos detuviéramos (...) a pensar y reflexionemos qué está pasando", ha expuesto la titular de Seguridad Social durante un desayuno informativo de Executive Forum.

Saiz ha trasmitido su "admiración y orgullo" por el presidente del Gobierno y ha recordado "que no todo vale en política". "Me acaban de pasar una nota en la que dice que parece que Manos Limpias, que me parece que es quien interpone la querella, ha admitido la posibilidad de que la denuncia se base en noticias falsas. Esto es muy duro y creo que hay que reflexionar", ha recalcado.

De igual manera, ha asegurado que fuera de España el Gobierno recibe mensajes de reconocimiento por el "buen trabajo" del presidente y del "ejemplo internacional" de por cómo se están haciendo las cosas en España.

"Pido sosiego, pido reflexión y desde luego mi máximo respeto, admiración. Es un honor ser ministra con un presidente como el presidente Sánchez", ha subrayado.