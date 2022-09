Elorza dice que las primarias del PSOE deben servir para "fortalecer la organización y no para debilitarla"

SAN SEBASTIÁN, 15 (EUROPA PRESS)

El diputado del PSE por Gipuzkoa y aspirante a ser candidato a la Alcaldía de San Sebastián por la formación socialista, Odón Elorza, ha destacado que las primarias del PSOE "deben servir para fortalecer la organización y su credibilidad democrática en la vida política y no para debilitarla o dejarla en evidencia ante la ciudadanía".

"No olvidemos que los partidos y los políticos no estamos bien valorados y que la sociedad, en general, desconfía de nosotros", ha advertido en un texto publicado en su blog.

Según ha señalado, las primarias "no son para expresar adhesiones inquebrantables". Así, ha defendido que "han de convertirse en un ejercicio ejemplar de libertad, de debate y de democracia" porque "la sociedad nos observa" y ha sostenido que "tampoco es razonable utilizar los mismos criterios a la hora de elegir a un candidato a la Secretaría General que a una Alcaldía".

Por otra parte, Elorza ha sostenido que el desarrollo de los procesos de primarias en partidos como el PSOE "es coherente con el objetivo de la regeneración democrática de partidos e instituciones", al tiempo que ha insistido en que "deben servir para potenciar los debates, ganar músculo social y reforzar la legitimidad política".

No obstante, el diputado socialista ha advertido de que "existe un riesgo: no hacerlas bien. "Por no promover la participación, por no cumplir las buenas prácticas del debate y de la democracia interna o por no actuar los órganos de dirección con exquisita neutralidad. Si ello ocurriera supondría un grave perjuicio a la credibilidad del PSOE que todos debemos evitar", ha dicho.

Por tanto, ha subrayado que los socialistas tienen que ser conscientes de que las primarias son un ejercicio de "democracia interna" que se basa en dos premisas, como son "la celebración de debates y reuniones de información para exponer y contrastar ideas y propuestas entre los candidatos y con la militancia" y la "libre decisión de la militancia socialista para elegir, conforme al Reglamento Federal, al mejor candidato socialista con opciones reales de recuperar, en este caso, la Alcaldía de San Sebastián".