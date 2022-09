Elorza dice que no tiene "objetivo personal" al presentarse a la Alcaldía y cree que con Goia "se han perdido 12 años"

Renunciará a su cargo de diputado en el Congreso si es elegido candidato y a su sueldo si accede a la Alcaldía donostiarra

El diputado del PSE por Gipuzkoa Odón Elorza ha manifestado que no tiene un "objetivo personal" al presentarse a las primarias de la formación socialista para ser candidato a la Alcaldía de San Sebastián. "Lo hago de corazón, lo hago por pura pasión", ha defendido, al tiempo que ha denunciado que con Eneko Goia "se han perdido 12 años" y proyectos que "se han quedado en un cajón".

En una rueda de prensa en San Sebastián, ha explicado que la decisión de tratar de ser precandidato a la Alcaldía donostiarra del PSE la tomó "no por los errores en los que hayan podido incurrir o los aciertos" del grupo municipal socialista y ha precisado que, en el caso de que "hubiera habido algún error", no daría cuenta de ello ante los medios de comunicación ya que hay "otras instancias y foros para hablar de la cuestión".

Así, ha señalado que ha tomado la decisión porque ha entendido que en la ciudad, "más allá de una cierta autocomplacencia, de una satisfacción por cómo va ese motor económico que es el turismo pero que también tiene unos efectos externos negativos", ha habido "falta de decisión en la toma de decisiones, pasividad, esa paralización de proyectos y actuaciones que estaban preparados desde hace años" y ha responsabilizado al alcalde, Eneko Goia, de todo ello.

"Todos sabemos el papel que juega el alcalde en un Gobierno municipal, que además en el caso del Ayuntamiento de San Sebastián tiene mayoría absoluta", ha remarcado, al tiempo que ha criticado que hayan "quedado en el cajón proyectos importantes que tenía la ciudad" y que, "han pasado ya 12 años" y "no se han intentado atajar" problemáticas como "la de la vivienda pública" o el hecho de que "estamos perdiendo fuerza en materia de iniciativas culturales".

El diputado socialista ha asegurado que su "preocupación es inevitable", más teniendo en cuenta que ha estado "trabajando en esa casa durante muchos años". Así, ha incidido en que "el tiempo perdido no se recupera" y ha criticado que en los años posteriores a su Gobierno municipal no se hayan tomado decisiones, por ejemplo, en materia de vivienda.

Según ha afirmado, "se han perdido 12 años por parte de unos y de otros en el Alcaldía". "Ha habido operaciones que tenían todo el planeamiento aprobado por el pleno del Ayuntamiento para desarrollar, con modificaciones y ajustes como Auditz-Akular, donde estaban proyectdas 3.000 viviendas y si había problemas, haber intentado resolverlos", ha sostenido, al tiempo que ha lamentado que San Sebastián "ha perdido fuerza y pujanza".

"No tengo ningún objetivo personal, he sido 20 años alcalde de la ciudad, estoy al final de mi carrera política pero sigo trabajando, tengo buena cabeza y quizá tenga un espíritu a veces un poco crítico, un poco autónomo, pero eso no es malo en política y menos en el partido socialista porque eso siempre lo enriquece y le da más vida interna", ha subrayado Elorza.

PROCESO "EJEMPLAR"

En ese sentido, ha destacado que el PSOE quiere que el proceso de primarias "sea ejemplar de cara a la ciudadanía y de cara al partido desde el punto de vista de la democracia, de cómo se desarrolla, del debate interno, etc". "Es una competencia sanísima que ojalá lo hicieran todos los partidos políticos", ha añadido.

Asimismo, ha resaltado que la militancia, "que tiene la última palabra, y esto es sagrado en democracia", tiene que tomar la decisión de cuál es el mejor candidato para "volver a aspirar, volver a tener posibilidades reales de acceder a la Alcaldía".

De este modo, el diputado socialista ha avanzado que si la militancia confía en su propuesta lo que hará es "lo antes posible, una vez esté confirmada mi candidatura, renunciar al Congreso y dedicarme durante todos los meses hasta las elecciones a preparar el programa, con un cauce de participación interno y externo, y acceder a la jubilación y vivir de mi pensión". "Si consiguiera la Alcaldía, tengo el compromiso de renunciar al sueldo de alcalde, viviré de mi pensión, que no es la de un accionista del BBVA", ha manifestado.

Odón Elorza ha asegurado que no ha recogido los avales para su candidatura, ya que no se ha llegado aún a ese punto del proceso, y ha incidido en que el de primarias es "una carrera de obstáculos" para cualquier candidato". Además, ha señalado que cuenta con un "pequeñísimo" grupo con el que está trabajando su candidatura.

Finalmente, ha insistido en que sus críticas sobre la situación de la ciudad van dirigidas a la Alcaldía porque "la responsabilidad mayor de lo que se pueda estar haciendo mal se fija en la persona".

Además, preguntado por si se ha puesto en contacto con Marisol Garmendia, su oponente en las primarias socialistas a la Alcaldía, ha afirmado que no ha hablado con ella, pero que "ya llegará el momento", y ha señalado que "no es el momento", aunque ha avanzado que si obtiene los avales tiene intención de comunicarse con ella.