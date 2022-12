Elorza emplaza al Rey a defender las instituciones en su discurso para no ser visto como un "jarrón chino prescindible"

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PSOE en la Comisión Constitucional del Congreso, Odón Elorza, ha animado este jueves a Felipe VI a aprovechar su discurso de Nochebuena para hacer una "clara defensa de la democracia" y del "normal funcionamiento de las instituciones" y le ha avisado de que si deja pasar esa oportunidad en la actual coyuntura política e institucional, "la opinión pública puede llegar a la conclusión de que es un jarrón chino decorativo", es decir, una figura "absolutamente prescindible".

Elorza considera que el jefe del Estado debería haber hecho "gestiones discretas" para intentar encauzar la crisis institucional que, según el diputado socialista, se vive por la no renovación de los órganos constitucionales y que ha tenido su momento más álgido esta semana tras la paralización por parte del Tribunal Constitucional de la ley que preveía reformas para agilizar su propia renovación.

"No sé si ha hecho esas gestiones, no parece y, si lo ha hecho, no ha tenido ningún éxito, lo cuál me preocuparía aún más", ha comentado Elorza en declaraciones a Europa Press, recalcando que el artículo 56 de la Constitución confiere al jefe del Estado la función de "arbitrar y moderar el funcionamiento regular de las instituciones".

COBRA UN SUELDO PARA ESO

Elorza sostiene que el Rey debería haber intervenido hace meses "porque la situación de crispación y bronca que se traslada a la ciudadanía desde el Parlamento es terrible y degrada la democracia y la convivencia". "Me hubiera gustado que hubiera actuado antes del discurso de Navidad y si hace alguna referencia espero que lance un mensaje inteligente. No se trata de que tome partido por nadie, sino de que haga esa función de "arbitrio y moderación que le reserva la Constitución", ha explicado.

El diputado socialista ha añadido que al Rey "también se le paga un sueldo para eso" y, desde su posición republicana, ha defendido que, dada la situación actual, "cada cual debe hacer su función y todo cargo público debe rendir cuentas de lo que hace o deja de hacer".

Y QUE LOS ALUDIDOS TOMEN NOTA

"Espero que no abronque a determinados sectores políticos; no creo que lo vaya a hacer porque es inteligente", ha señalado, para apuntar a renglón seguido que espera del Rey un "discurso en el que defienda claramente la democracia y el normal funcionamiento de las instituciones", que "lo exprese con claridad" y que "cada uno de los actores lo interprete adecuadamente", en especial quienes "están impidiendo que se resuelva el conflicto de la renovación de los órganos constitucionales".

Según Elorza, si Felipe VI "no acierta" con su alocución navideña no sólo "quedaría mal ante la opinión pública", sino que "daría la impresión de que es una especie de jarrón chino decorativo". "La opinión pública puede llegar a la conclusión de que si, ante ese conflicto que vivimos, el jefe del Estado no hace nada, no aconseja, recomienda ni consigue ayudar a resolverlo, entonces es que se puede prescindir de él", ha advertido.